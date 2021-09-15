沈颖：外籍员工政策须拿捏得当 不能把企业赶跑

我国引进外籍员工时向来有所管制，政府在必要时会管得更紧，但这类政策需拿捏得当，不能把企业给赶跑，否则损失的终究是新加坡人民。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖昨天就动议发言时说，俗话说“请神容易送神难”，但在发展经济和招揽跨国公司方面却是“赶走容易请来难”。

她指出，许多企业都反映希望放宽对外籍员工的管制，政府虽然体恤这些企业的处境，但仍需优先考虑新加坡员工的利益。