沈颖：外籍员工政策须拿捏得当 不能把企业赶跑 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月15日 5:00 AM 沈颖以她日前观看新加坡交响乐团首席长笛演奏家金塔表演时的一些感想为例，说明在不同领域，不免听见有关“土生土长新加坡公民”的划分，但这种“英雄必问出处”的想法并不可取。（新加坡交响乐团提供） 字体大小: 小 中 大 我国引进外籍员工时向来有所管制，政府在必要时会管得更紧，但这类政策需拿捏得当，不能把企业给赶跑，否则损失的终究是新加坡人民。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖昨天就动议发言时说，俗话说“请神容易送神难”，但在发展经济和招揽跨国公司方面却是“赶走容易请来难”。她指出，许多企业都反映希望放宽对外籍员工的管制，政府虽然体恤这些企业的处境，但仍需优先考虑新加坡员工的利益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 最新一期《逗号》 带你了解中学生的恋爱 速读狮城