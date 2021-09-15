聘女佣打两份工 搅辣椒断四指 云吞面老板认罪

星记云吞面一家卷入官司，老板聘3名女佣，一人做两份工，操办家务事之余，还要帮摊位备料，女佣制作辣椒酱时，不慎遭绞肉机切断四根手指。

根据控状，星记云吞面老板林生松（59岁）被指在2015年到2019年非法让三名女佣在不同时间段为摊位备料，却没确保她们的安全，导致一人的四根手指被绞肉机切断。

他的妻子许秀恩（59岁）和女儿林淑芳（36岁）则各自面对两项雇佣外籍劳工法令，指她们协助林生松雇佣女佣及指示女佣备料，但许秀恩的控状被撤销，只接获严厉警告。

案情显示，林淑芳在2017年聘请女佣苏素玛为林生松工作，林生松在隔年11月搬到罗央坡居住后，苏素玛也一同入住。

林生松和许秀恩在住家指示苏素玛打理家务事以及帮云吞面摊位备料。

女佣凌晨在家 绞肉制辣椒酱

苏素玛从凌晨2时到早晨7时，需在家中为摊位备料，包括绞碎猪肉、制作辣椒酱等，之后休息两小时半，再继续工作至傍晚7时，当时她的月薪600元，也没有获得额外薪资。

事发当时，苏素玛在凌晨5时在厨房准备辣椒酱，她用牛油刀把酱料倒进电动绞肉机时，牛油刀不慎掉入机器，她情急中没关闭绞肉机，而是伸手去取，导致四根手指被割断。

控方指出，林生松在2016年也曾非法让女佣备料，被判罚款4000元。

再者，林生松事先没评估使用绞肉机的风险及制定安全操作的守则，也没为苏素玛提供足够训练，让她安全操作绞肉机和监督她工作。

控方表示，林生松的疏忽行为导致安全隐患，指出女佣不是受训的厨师，不具备操作器材的能力，需更多训练，要求法官严惩，判他监禁两周罚款2万元。

被告女儿被罚7千元

另外，苏素玛为摊位非法工作了一年两个月，控方也要求法官判林淑芳罚款7000元。

代表律师指林生松经营小型摊位，事后支付医药费和赔偿金，恳求法官判罚款1万5000元及监禁一天。

针对林生松，法官表示需斟酌双方陈词，案展至下个月8日下判，林淑芳则被判罚款7000元。