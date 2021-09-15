不满女儿被领养 小三涉九个月内 32次贴文扰正宫

和已婚男子搞外遇生下女儿，“小三”被指不满女儿被“正宫”领养，涉嫌在九个月内32次在社交媒体贴文骚扰对方。“正宫”今早（9月14日）供证时哭诉“身为女人一开始没法接受丈夫有私生女，但既然孩子已经进入家门，会把她当自己的孩子看待。”

现年43岁的被告面对一项抵触防止骚扰法令的控状，指她在2019年12月10日至去年8月23日期间，在面簿和Instagram上传32则贴文，骚扰一名女子和其丈夫。被告不认罪，案件昨天开审，今早续审。

为了保护孩子的身份，媒体不得报道可能泄露她的身份的资料，包括被告的名字。

“正宫”今早供证时表示，她与丈夫结婚28年，育有一对现年26岁和24岁的儿女，一家四口和两名女佣同住在一座私宅。

丈夫在2013年11月突然带了一个女童回家，并坦承自己在夜店结识被告，被告后来生下一女，指他是女儿的生父，要挟他与妻子离婚，否认会上门闹事。

据丈夫了解，被告之前曾与其他男子有一腿，因此不确定自己是否是女童的生父，但女童当时遭被告抛弃，丈夫因此带女童回家。

“正宫”一度流泪地说：“身为女人，谁都没有办法马上接受这种事，但既然孩子已经进入我的家门，我会把她当成自己的孩子看待。”

不过，被告后来报警指女儿被强奸和绑架，“正宫”和丈夫隔天把女童带到警局交给被告，但被告接着再次指丈夫强奸女儿，更把女儿送到医院检查。医院当时认为被告可能有精神问题，因此送她到心理卫生学院。

“被告当时要把女儿交给她的父亲照看，但我的丈夫不同意，我已决定要领养她，因此入禀家事法院，并从2013年取得女童的照顾与看管权，去年完成领养手续，女童至今已九岁。”

案件今午续审。

完整报道，请翻阅2021年9月15日《联合晚报》