电板车电池充电 突爆炸起火 15岁儿救火被烧伤

在房间充电中的个人代步工具电池突然爆炸起火，15岁儿子为救火被烧伤手脚，眼见火势越来越大，他过后和父亲与大伯上衣都来不及穿就夺门逃命，三人过后被送入医院治疗。

这起火患发生在昨天（9月14日）晚上9时许，地点是在盛港河谷弯（Rivervale Crescent）第185C座组屋三楼的一间四房式单位。

目睹火患的读者张先生昨晚拨打《联合晚报》热线通知，指失火单位的窗口冒出浓烟，里头红色火焰狂烧，火势猛烈。

记者赶往现场时，火势已经扑灭，警方封锁现场，有两辆消防车和救护车在场。据观察，失火单位的窗架被烧到掉落在组屋底楼，地上全是玻璃碎，组屋的外墙则被熏黑，民防人员正在失火单位内展开调查。

女屋主李太太（40岁，饮食业）事发时还在工作，她接获孩子通知后立刻赶回家。她受访时说，当时屋里有丈夫、丈夫的哥哥、16岁女儿和15岁儿子。

“儿子有一辆电动踏板车在房内，已经很久没用了，昨天不知从哪里捡了电池回来，在房内充电，电池却突然爆炸起火，儿子吓得拿布边灭火边叫爸爸求救，结果烧伤了手脚。”

她指后来丈夫、丈夫的哥哥和儿子三人一起灭火，但火势越来越大，女儿马上跑到屋外去拨电求救。

居住在附近组屋一楼的罗斯曼（57岁，灭虫公司职员）说，当时他看到失火单位的三名男子半裸着上身跑下来，脸上全是灰，其中一名少年看起来有些受伤。他赶紧从家里拿了衣服、毛巾还有水给他们。

当局疏散10居民

民防部队过后在面簿发贴文指出，民防人员配备呼吸器装置进入烟雾缭绕的单位，并使用一支水枪灭火，为安全起见，当局疏散了约10名居民。

民防表示，火患涉及卧房内的物品。初步调查显示，起火原因是房内正在充电的个人代步工具电池。

单位内的三人在民防抵达前已经自行疏散，两人送往中央医院，一人送往竹脚妇幼医院，三人因吸入浓烟和烧伤送院治疗。

完整报道，请翻阅2021年9月15日《联合晚报》。