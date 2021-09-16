符合条件者陆续受邀 逾1.2万名年长者一天内预约打追加剂

约3200名符合条件的年长者昨天完成施打追加剂。为触及更多年长者，卫生部正与人民协会和关爱乐龄办事处等机构及利益相关方合作，加强宣导并鼓励年长者接种追加剂。

符合条件的年长者前天（9月14日）起陆续受邀接种冠病疫苗追加剂，约3200名年长者昨天已完成接种，逾1万2000名年长者也已在一天内预约接种追加剂。

卫生部长王乙康昨晚在面簿贴文透露上述数据，并表示这是令人鼓舞的开始，希望更多年长者能接种追加剂，在下来很多个月甚至是更长时间里获得更好的保护。“很多年长者告诉工作人员，他们希望免受德尔塔变种毒株的影响，在符合条件后就尽快接种追加剂。”

他透露，当局也在芽笼东的职总保健合作社疗养院派驻流动接种团队，昨天为30名住户施打了追加剂。

为触及更多年长者，卫生部正与人民协会和关爱乐龄办事处等机构及利益相关方合作，加强宣导并鼓励年长者接种追加剂。

本地约14万名年长者前天起受邀接种追加剂，卫生部会陆续发短信邀请他们预约到疫苗接种中心、综合诊疗所或参与计划的公共卫生防范诊所（PHPC）接种追加剂。当局也从昨天起到疗养院为住户接种追加剂。

《联合早报》记者昨天走访设于丹戎巴葛民众俱乐部的接种中心，下午4时约有20名民众在场，超过半数是年长者。

70岁的邵耀荣在今年3月完成第二剂疫苗接种，前天中午收到短信通知后，随即拨电预约接种第三剂。

在家庭式按摩中心和工厂兼职的邵耀荣受访时说，近来社区病例越来越多，所以非常有必要确保自己的安全。“我希望自己没事，也不要连累到他人，不只是我的家人，而是所有周围的人。”

张承灯（80岁，兼职保安员）也是在前天收到通知，昨午3时直接到场注射追加剂。他说：“除了手臂有一点痒之外，我没有感觉到有什么副作用，不会担心打疫苗会有问题，有时间就来了，对我这种前线人员来说也比较安全。”

今年底满63岁的国防部长黄永宏医生昨天也在面簿贴出照片，表示已接种追加剂，并指这将有助减少全国的传播情况，同时为个人提供保护。

受邀接种追加剂的60岁及以上年长者和乐龄护理设施住户已完成疫苗接种至少六个月，他们可接种第三剂在大流行病特别采用程序下批准的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。目前在这项程序下获批的两种mRNA疫苗是辉瑞和莫德纳。

卫生部早前也鼓励已完成疫苗接种的免疫缺陷者，在注射第二剂疫苗的两个月后接种追加剂，但他们应事先咨询主治医生。免疫缺陷的包括癌症病患、器官移植病患，以及接受洗肾的末期肾病患者等。

此外，黄永宏昨天也在另一则面簿贴文透露，新加坡武装部队早前动员了作战支援医院的战备军人支援卫生部的居家接种行动，20支团队为年长者和行动不便者等提供了480次接种。