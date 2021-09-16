须遵守防疫措施比一般人严格 居民不担心客工重返社区 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 自从客工的行动受限制后，小印度车水马龙、人流不断的景象不再。住在维拉三美路（Veerasamy Road）政府组屋多年的杨凯琳（36岁，品牌与通讯经理）受访时认为，无需担心客工重返社区，因为他们所遵守的冠病防疫措施比一般人严格许多。她说：“能再次看见这一带热闹起来会挺好，因为过去两年这里变得太多了。客工宿舍与社区并没太大的分别，我们也和邻居共用电梯与设施。可能我们的家没宿舍那般拥挤，但客工有定期检测，所以会比我们更安全。只要每个人尽自己的责任，遵守安全距离措施，让客工回返社区其实无妨。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客工 小印度 政府组屋 维拉玛卡里雅曼印度庙 客工宿舍 冠状病毒19 土管局推出3D地理空间数据平台OneMap3D 工程师爱弹琴