须遵守防疫措施比一般人严格 居民不担心客工重返社区

自从客工的行动受限制后，小印度车水马龙、人流不断的景象不再。住在维拉三美路（Veerasamy Road）政府组屋多年的杨凯琳（36岁，品牌与通讯经理）受访时认为，无需担心客工重返社区，因为他们所遵守的冠病防疫措施比一般人严格许多。

她说：“能再次看见这一带热闹起来会挺好，因为过去两年这里变得太多了。客工宿舍与社区并没太大的分别，我们也和邻居共用电梯与设施。可能我们的家没宿舍那般拥挤，但客工有定期检测，所以会比我们更安全。只要每个人尽自己的责任，遵守安全距离措施，让客工回返社区其实无妨。”