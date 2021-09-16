接种中心15员工向SAA追讨欠薪 百汇珊顿医疗集团善意付薪水

受影响的员工是在今年2月至6月受雇，负责替公众登记和注射冠病疫苗。百汇珊顿医疗集团当时通过中介公司招募接种中心员工，后者转而与私人救护车服务业者合作寻找合适人选。

武吉知马民众俱乐部疫苗接种中心早前爆出多名员工被拖欠薪水，管理接种中心的百汇珊顿医疗集团出于好意将支付15名员工被拖欠的款额。人力部已禁止涉事雇主Singapore Ambulance Association聘请外籍员工。

受影响的员工是在今年2月至6月受雇，负责替公众登记和注射冠病疫苗。百汇珊顿医疗集团当时通过中介公司招募接种中心员工，后者转而与私人救护车服务业者Singapore Ambulance Association（简称SAA）合作寻找合适人选。据了解，受影响员工有54人，被拖欠的金额介于1000元至4000多元。

人力部和劳资政纠纷调解联盟昨天答复媒体询问时说，联盟和小额赔偿庭自7月起就协助15名报案的员工向SAA索赔，人力部之前也设下期限，要求对方最迟本月11日就拖欠款项作出回应。不过这些员工至今未收到款项。

人力部强调，当局无法容忍SAA的不负责任行为。“我们原本期待SAA与其他相关企业或人员会支付薪水，但对方并未及时解决问题，我们感到失望。”

为此，人力部已禁止魏振辉（Whey Zhen Hui）和卓永发（Eugene Tok Yong Fa），以及SAA和其他相关业务聘请外籍员工。另有一人陈英州（Tan Ying Zhou）医生仍在接受调查。

会计与企业管制局的资料显示，魏振辉和陈英州都是SAA的董事，不过后者已于今年7月10日卸下职务。卓永发则是新加坡紧急救护车服务的董事，这家公司之前声称为公共与私人医院提供救护车服务，误导公众，卫生部当时已报警。

全国职工总会秘书长黄志明昨天在面簿贴文说，15名索赔的员工当中有不少人是学生，他斥责雇主不负责任行为，并承诺会竭尽所能对付像SAA这类违例的雇主。

职总秘书长：遇到雇佣问题可向职总或人力部求助

他说，尽管百汇珊顿医疗集团早已付款给中介公司，但出于好意还是会支付这些员工被拖欠的薪水。此外他也提醒，年轻员工也有权益，他促请其他遇到雇佣方面问题的公众向职总或人力部求助。

其中一名受影响员工许嘉园（21岁）被拖欠1320元。能索回款项，让他松了一口气，也感激各方提供的援助。

他也说，这是他第一次打工，事先不了解服务合约和雇佣合约其实有差。“我签署的合约属于前者，不受《雇佣法令》保护，这次算是长知识，以后会看清楚合约条款。”

SAA答复《联合早报》询问时则说，公司已支付部分受影响员工的薪水，但称人力部迟迟不肯说明报案的员工是否属于承包商或是受聘员工，公司不清楚是否应缴交公积金，因此仍未支付这些人的薪水。

发言人强调，公司致力于支付所有人的薪水，但要求受影响的员工直接联系公司。本报已就SAA的说法询问人力部，截稿前当局未答复。（部分人名译音）