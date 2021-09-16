人力部咨委会料明年提呈建议 三方面保障送餐员等自雇者权益

来自 / 联合早报

文 /
王康威 王凯义

摄影 /
​​​​​​​梁麒麟

发布 / 2021年9月16日 5:00 AM

咨询委员会的重点是探讨如何改善使用平台接单的自雇者的退休和住屋保障、确保他们能获得工伤赔偿的保障，以及缩小他们与平台之间的议价能力差距。（梁麒麟摄）
咨询委员会的重点是探讨如何改善使用平台接单的自雇者的退休和住屋保障、确保他们能获得工伤赔偿的保障，以及缩小他们与平台之间的议价能力差距。（梁麒麟摄）

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担任委员会顾问的卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨说，委员会将广泛聆听各方意见，探讨可行的措施，以便提呈有效的建议。

人力部成立的咨询委员会将从确保退休和住屋保障、工伤赔偿，以及缩小平台接单自雇者和平台之间议价能力的差距着手，来加强对送餐员、私召车和德士司机等自雇人士的工作保障和福利。委员会预计明年下半年完成工作并提呈建议，也不排除通过修法来确保平台与自雇者有更公平的关系。

人力部上个月底宣布成立的咨询委员会昨天（9月15日）召开第一次会议。委员会副主席柯成兴在会议结束后，在记者会上分享委员会的三大工作重点。他是李光耀公共政策学院院长兼李嘉诚经济学教授。

他说：“我们需要确保平台接单自雇者的长期保障，不只是在工作中快速获利，也要关注规划未来的医疗、住房和退休需要。与此同时，我们需要确保他们在面对工伤和意外时能获得财务保障。这两方面也反映第三个层面，也就是确保他们有更公平的竞争环境。”

担任委员会顾问的卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨说：“委员会将广泛聆听各方意见，探讨可行的措施，以便提呈有效的建议。劳资政三方会给予委员会鼎力的支持，我们相信委员会可以找到平衡各方面考量的建议，在这期间做好工作，把福利带给平台员工。”

许宝琨说，委员会拟定明年下半年完成工作并提呈报告，以便有充裕的时间收集意见和进行评估。这些建议可能包括出台劳资政守则，为平台和员工的行为规范提供建议。人力部也不排除通过修法来保障各方权益。

他说：“我们也不排除会在委员会完成工作之前就宣布其中一些措施，但我认为这个议题当中有一系列错综复杂的细节须要仔细权衡，所以我们更希望是出台完整建议，评估各方的利益后再制定下一步的行动。”

吴瑞真：确保建议可行性 平衡平台员工消费者利益

这个15人咨询委员会由政府机构、学界、工会和业界代表组成，人力资源专才学会主席吴瑞真担任主席，其他成员包括全国雇主联合会执行理事长沈锦源、全国德士师傅协会和全国出租车司机协会顾问洪鼎基和杨涴淩，以及新大经济学院院长云天德教授等。

吴瑞真指出，随着平台不断发展，公众所关注的不只是平台带来的好处，也包括这些平台给予员工的保障。为这些员工提供保障可能会造成一些成本增加，但委员会将确保建议的可行性和平衡平台、员工和消费者的利益。

针对一些自雇人士希望保留“自雇”的身份，并担心建议可能导致收入减少，许宝琨指出，委员会现阶段的工作是收集各方意见，还没有具体结论，但会尽可能保留现有市场架构，以及平台和自雇人士希望看到的灵活性。

虽然德士司机不算传统意义上的平台接单自雇者，但他们逐渐与私召车平台产生雇佣关系，并面对同样风险，因此会列入委员会讨论范围。

咨委会尊重商业敏感性 将设资源小组让平台分享意见

咨询委员会成员并没包括平台和自雇人士代表，委员会表示将成立资源小组，让相关平台能直接与委员会分享意见，无须担心泄漏商业机密。

委员会主席吴瑞真解释：“我们希望尊重每个平台的商业敏感性，如果委员会内有平台和自雇者，那么我们或许不能分享和讨论一些细节。”

委员会顾问许宝琨指出，这个安排能让处于竞争关系的平台坦然地分享一些敏感信息，包括旗下自雇者的工作时间和收入。委员会的业界代表都对平台非常熟悉，工会代表则密切与自雇者接触。

有超过9000名自雇送餐员的Deliveroo发言人回答《联合早报》询问时说，在不影响送餐员自雇身份的情况下，公司期待为委员会作出贡献，以实现共同目标。

该发言人说：“公司一直探索新方法以加强送餐员的参与度和对他们的保护，但任何机制都应尊重送餐员强烈想要维持自雇身份的事实。”

公司也将在本月底举行论坛与送餐员讨论共同关注的议题，包括如何改进工作方式和解决送餐员的疑虑。

Grab发言人说，公司一直与全国职工总会和人力部接触，讨论零工的需求和对他们的保护。“我们需要有一个共同的跨行业协调方法，保证自雇者即使在不同的平台工作也能获得相同保护。我们希望分享这方面的经验，制定保护员工的方案。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院实践型副教授何伟伦指出，平台工作人员的环境还相当新，委员会应该对一系列不同的方法持开放的态度。

“解决三大重点可能需要对平台和自雇者制定新要求，会影响工作固有的灵活性，也可能增加管理成本，影响平台利润或自雇者的收入……为此，委员会应广泛咨询，评估各种选择的后果和有效性。”

有五年经验的平台接单自雇者卓鸿美（46岁）指出，确保平台与自雇者之间的平等关系最重要。“若有一个机构能代表我们，我们在处理许多大小事务时就节省很多时间，也可以有更大的发言权。”

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