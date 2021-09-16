人力部咨委会料明年提呈建议 三方面保障送餐员等自雇者权益

担任委员会顾问的卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨说，委员会将广泛聆听各方意见，探讨可行的措施，以便提呈有效的建议。

人力部成立的咨询委员会将从确保退休和住屋保障、工伤赔偿，以及缩小平台接单自雇者和平台之间议价能力的差距着手，来加强对送餐员、私召车和德士司机等自雇人士的工作保障和福利。委员会预计明年下半年完成工作并提呈建议，也不排除通过修法来确保平台与自雇者有更公平的关系。

人力部上个月底宣布成立的咨询委员会昨天（9月15日）召开第一次会议。委员会副主席柯成兴在会议结束后，在记者会上分享委员会的三大工作重点。他是李光耀公共政策学院院长兼李嘉诚经济学教授。

他说：“我们需要确保平台接单自雇者的长期保障，不只是在工作中快速获利，也要关注规划未来的医疗、住房和退休需要。与此同时，我们需要确保他们在面对工伤和意外时能获得财务保障。这两方面也反映第三个层面，也就是确保他们有更公平的竞争环境。”

担任委员会顾问的卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨说：“委员会将广泛聆听各方意见，探讨可行的措施，以便提呈有效的建议。劳资政三方会给予委员会鼎力的支持，我们相信委员会可以找到平衡各方面考量的建议，在这期间做好工作，把福利带给平台员工。”

许宝琨说，委员会拟定明年下半年完成工作并提呈报告，以便有充裕的时间收集意见和进行评估。这些建议可能包括出台劳资政守则，为平台和员工的行为规范提供建议。人力部也不排除通过修法来保障各方权益。

他说：“我们也不排除会在委员会完成工作之前就宣布其中一些措施，但我认为这个议题当中有一系列错综复杂的细节须要仔细权衡，所以我们更希望是出台完整建议，评估各方的利益后再制定下一步的行动。”

吴瑞真：确保建议可行性 平衡平台员工消费者利益

这个15人咨询委员会由政府机构、学界、工会和业界代表组成，人力资源专才学会主席吴瑞真担任主席，其他成员包括全国雇主联合会执行理事长沈锦源、全国德士师傅协会和全国出租车司机协会顾问洪鼎基和杨涴淩，以及新大经济学院院长云天德教授等。

吴瑞真指出，随着平台不断发展，公众所关注的不只是平台带来的好处，也包括这些平台给予员工的保障。为这些员工提供保障可能会造成一些成本增加，但委员会将确保建议的可行性和平衡平台、员工和消费者的利益。

针对一些自雇人士希望保留“自雇”的身份，并担心建议可能导致收入减少，许宝琨指出，委员会现阶段的工作是收集各方意见，还没有具体结论，但会尽可能保留现有市场架构，以及平台和自雇人士希望看到的灵活性。

虽然德士司机不算传统意义上的平台接单自雇者，但他们逐渐与私召车平台产生雇佣关系，并面对同样风险，因此会列入委员会讨论范围。

咨委会尊重商业敏感性 将设资源小组让平台分享意见

咨询委员会成员并没包括平台和自雇人士代表，委员会表示将成立资源小组，让相关平台能直接与委员会分享意见，无须担心泄漏商业机密。

委员会主席吴瑞真解释：“我们希望尊重每个平台的商业敏感性，如果委员会内有平台和自雇者，那么我们或许不能分享和讨论一些细节。”

委员会顾问许宝琨指出，这个安排能让处于竞争关系的平台坦然地分享一些敏感信息，包括旗下自雇者的工作时间和收入。委员会的业界代表都对平台非常熟悉，工会代表则密切与自雇者接触。

有超过9000名自雇送餐员的Deliveroo发言人回答《联合早报》询问时说，在不影响送餐员自雇身份的情况下，公司期待为委员会作出贡献，以实现共同目标。

该发言人说：“公司一直探索新方法以加强送餐员的参与度和对他们的保护，但任何机制都应尊重送餐员强烈想要维持自雇身份的事实。”

公司也将在本月底举行论坛与送餐员讨论共同关注的议题，包括如何改进工作方式和解决送餐员的疑虑。

Grab发言人说，公司一直与全国职工总会和人力部接触，讨论零工的需求和对他们的保护。“我们需要有一个共同的跨行业协调方法，保证自雇者即使在不同的平台工作也能获得相同保护。我们希望分享这方面的经验，制定保护员工的方案。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院实践型副教授何伟伦指出，平台工作人员的环境还相当新，委员会应该对一系列不同的方法持开放的态度。

“解决三大重点可能需要对平台和自雇者制定新要求，会影响工作固有的灵活性，也可能增加管理成本，影响平台利润或自雇者的收入……为此，委员会应广泛咨询，评估各种选择的后果和有效性。”

有五年经验的平台接单自雇者卓鸿美（46岁）指出，确保平台与自雇者之间的平等关系最重要。“若有一个机构能代表我们，我们在处理许多大小事务时就节省很多时间，也可以有更大的发言权。”