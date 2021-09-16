土管局推出3D地理空间数据平台OneMap3D

经过一年的试运行后，新加坡土地管理局正式推出涵盖多项3D地理空间数据的完整版OneMap3D平台，希望为物流、房地产和软件开发等多个行业提供有价值的信息。

显示各区产业过去成交价

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名为OneMap3D的沉浸式平台目前有八大功能，除了提供基本导航和巴士路线信息，也包括查看任何土地的所有状况是否为国有或私有，该地区的建筑类型和过去的成交价，以及建筑物内不同楼层的风景和每日各个时段的阳光变化。