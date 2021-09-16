李炫涵是一名工艺工程师，工作忙碌仍坚持天天练琴，并每周定期上传钢琴视频。从策划至上传视频的过程，李炫涵一手包办。他在工作之余花时间构思、转写、编曲，下班后练琴，并在周末完成视频制作。

工程师李炫涵（25岁）热爱钢琴多年，在工作之余抽空录制钢琴视频上传到YouTube频道，记录自己的练琴过程，也和别人分享这份对钢琴和音乐的热忱。

李炫涵九岁起开始学习钢琴，但因缺乏兴趣学了几年就暂停了。后来，他在中学时期结识了一群热爱音乐的朋友，备受启发才找到对钢琴的热忱。从那时起，他不断精进自己的琴艺，考获钢琴八级，也参加乐团担任键盘手，在大学期间设立了自己的YouTube频道Piano VI分享钢琴视频。

现在，踏入职场的李炫涵是一名工艺工程师，工作忙碌仍坚持天天练琴，并每周定期上传钢琴视频。

谈起设立Piano VI的初衷，李炫涵表示并不是为了观看人次或是订阅人数。“我开设这个频道只是想要记录我所练习的一些曲子，同时也跟大家分享好听的曲子。”

Piano VI创办约四年，累计了300多个视频，订阅人数也随着视频数量的增加而上升，目前已有超过5000人。这个频道里大部分是日本流行音乐或摇滚乐的钢琴曲，也有古典和爵士乐，都是由李炫涵亲自撰写、编曲和弹奏。“当我听到一首喜欢的曲子时，就会想要通过钢琴以我自己的方式诠释。”

从策划至上传视频的过程，李炫涵一手包办。他在工作之余花时间构思、转写、编曲，下班后练琴，并在周末完成视频制作。为了提高视频的质量，李炫涵也自学拍摄、剪辑等技能，希望能呈现最好的作品给喜欢音乐的观众。

“即使工作有时让我精疲力尽，我还是愿意抽出时间来练琴，制作视频。钢琴的88个琴键赋予了我自由表达的空间，让我沉浸其中。”