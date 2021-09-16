少妇获好人捐助送暖 特设“祝福亭”回馈助人

前阵子丈夫出状况，穷到没钱买奶粉纸尿片，少妇一家四口幸得好心人雪中送炭而熬过艰难期。她在生活回归正常后想回馈社会，在租赁组屋走廊一角设置“祝福亭”（Blessing booth），把筹集到的食物、电器和旧衣物等整齐排列，让需要帮助的人免费领取！

“祝福亭”自上星期五（9月10日）起便出现在兀兰13街第185A座租赁组屋的21楼，只要走出电梯门，便可看见衣服、儿童书籍和干粮等，整齐排列在走廊上。

“祝福亭”的创办人是29岁的家庭主妇阿祖拉（Azura，29岁）。她受访时说，祝福亭的设立，跟她前阵子一段经历有关。

“今年八月，在灭虫公司工作的丈夫，因为电单车突然坏了，花了一笔钱修理。这笔意想不到的开销，让我们一家的经济捉襟见肘，连买奶粉和纸尿片的钱也没有。”

阿祖拉和丈夫育有两个孩子，一个两岁，一个才三个月大。她说，大人饿肚子无所谓，孩子太小，不能不吃。为解燃眉之急，阿祖拉孤注一掷上社交网站求助，结果真有四五个素昧平生的好心人，前来解难，送上奶粉纸尿片。她说：“他们是二话不说，直接网购奶粉和纸尿片送过来的。很难想象，有人竟然愿意对陌生人伸出援手，协助我们一家熬过了艰难期，真的令人感动。”

阿祖拉说，经历穷困，让她更能同理贫困家庭，她过后一直想回馈社会，无奈能力有限，她后来发现家中还有不少可再使用的二手物品可以拿出来分享，于是决定在家外的走廊设立祝福亭，放置物品让人自由领取。”

阿祖拉过后把消息放上互联网，出乎意料在首日就被转发近千次，接下来的几天里，每天都有三四人送来书本、旧衣物，甚至旧电器和食物等。她家外头的电眼，也拍到有人半夜一两点上门取物，好几个早上开门时，架子上东西都被取走一空。

“我从不过问人家要拿什么，为何拿那么多等问题，只要需要，放心拿就是，不要有压力。”

完整报道，请翻阅2021年9月16日的《联合晚报》。