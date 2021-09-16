美容院负责人：楼上频传欢好声 警上门带走2女子 订户 来自 / 联合晚报 文 / 靳忻 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年9月16日 3:12 PM 警方在该地点展开执法行动，两名年龄为28岁和33岁的女子因涉触犯妇女宪章法令被捕。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 监督新店装修工程时，频频听见楼上单位传来男女欢好声，美容院负责人担心影响生意，尝试上楼交涉，对方却拒不开门，连保安来敲门都不理睬。直到上周数名便衣警探上门调查，将两名女子带走，“夜夜笙歌”的情况才戛然而止。美容院负责人王女士（25岁）向《联合晚报》申诉，她今年6月在马里士他路一座大厦监督新店装修工程，原本满心期待开张营业，没想到楼上单位总传来欢好声，傍晚之后大厦较为安静时，声音更是清晰。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 色情 欢好 美容院 环境局与淡马锡工院合作 推出妥善处理制冷剂课程 推销手帐保留传统技艺