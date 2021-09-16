美容院负责人：楼上频传欢好声 警上门带走2女子

监督新店装修工程时，频频听见楼上单位传来男女欢好声，美容院负责人担心影响生意，尝试上楼交涉，对方却拒不开门，连保安来敲门都不理睬。直到上周数名便衣警探上门调查，将两名女子带走，“夜夜笙歌”的情况才戛然而止。

美容院负责人王女士（25岁）向《联合晚报》申诉，她今年6月在马里士他路一座大厦监督新店装修工程，原本满心期待开张营业，没想到楼上单位总传来欢好声，傍晚之后大厦较为安静时，声音更是清晰。