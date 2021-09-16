男女涉带女童行窃 超市公开电眼画面

年轻男女三番四次带着小女孩到超市偷东西，负责人忍无可忍把电眼画面制成告示，挂在显眼处警告这对男女，还在海报上苦口婆心说：“我们不想看到你孩子长大后学做坏事。”

义顺环路邻里的一号超市（Ace Mart）上周六在店里挂上一份告示，上面写着“请不要带着你的孩子行窃”，并附上三张从电眼画面截图的照片，里面有一对年约30岁的男女和一个约5岁的女童。

一号超市发言人受访时指出，照片中人是超市的“熟面孔”，因为这名女子已经多次被发现带着小女孩到店里偷窃，其中两次是跟一名男子一起，另外两次则是由一名高瘦男子陪同。有街坊告知超市，小女孩和女子是母女关系，但男子并非小女孩的父亲。

超市发言人说：“我们是24小时营业，他们都是在凌晨一两点时前来，那时店里只有一名员工。最近一次是在8月29日，男子在店里跟职员讲话分散注意力，女子则拿了一瓶洗衣液放在店外的草地，然后他们买了一个杯面就离开，不久后再转回头去拿草地上的洗衣液，整个过程都被电眼拍下。”

发言人说，这对男女主要是偷窃日用品，但最让人难以接受的是，他们每次干案都带着一名小女孩。

“小女孩大约四五岁，应该明白这些大人是在偷东西，难保她长大后不会模仿两人的坏行为。”

为了警惕公众和这对行窃男女，超市特地制作告示，并写明若要超市拿下这个告示，男女必须亲自联系超市负责人。

“我们已经放这告示五天了，暂时没有任何人联系我们。”

超市：若真有困难万事有商量

超市称若家里真有经济困难，可以坦白告知，万事都有商量。

超市发言人说，街坊提供的信息指偷窃者是住在附近的居民，很多街坊都曾看过他们在邻里出没。

“我们挂上告示的目的是要阻止他们继续带小孩行窃，也要求他们为偷窃的物品付款，如果他们面对经济困难可以老实说，我们可以好好商量，甚至不追究。”

这个告示过去几日在社交媒体疯传，引起众人热议，有网民留言说认识照片中的男女，但没有提供确实的联络号码。

完整报道，请翻阅2021年9月16日的《联合晚报》。