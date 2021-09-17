缓役期结束 泳将约瑟林柯正文几个月内入伍

代表新加坡出征奥运会的国家队泳手约瑟林和柯正文缓役期上个月结束，两人目前在办理入伍手续，预计将在接下来几个月内服役。

国防部昨天（9月16日）回复媒体询问时说：“约瑟林和柯正文的缓役期已于今年8月31日结束，他们会按照之前在申请缓役时做出的承诺，履行国民服役义务。两人将在完成必要入伍手续后开始服役。”

国防部重申，当局只允许少数表现杰出，有希望在奥运会等国际赛事中得奖，为国争光的运动员延迟服役。每一项申请都会经过严格审批，国防部也会征询文化、社区及青年部的意见。

两人未来会继续参赛

26岁的约瑟林从2014年缓役至今共七年，柯正文则延迟服役六年，他将在本月底满25岁。两人在这期间代表我国参加2016年里约热内卢奥运会，以及刚于上个月落幕的东京奥运会。约瑟林在里约奥运中夺得100米蝶泳冠军，为我国摘下有史以来首面奥运金牌，柯正文也游入100米和200米蝶泳半决赛，但他们都未能在东京奥运上突破个人佳绩。

约瑟林回复《联合早报》询问时说：“我很感激国防部和社青体部坚定不移地支持我的游泳事业。毫无疑问的，若非能延迟服役，我绝对不可能取得这些成绩。身为新加坡之子，我很荣幸能效忠国家。更重要的是家人目前非常需要我，现在是我尽孝道的时候。”

媒体早前报道，约瑟林的父亲今年中被诊断患上癌症。至于下来的计划，他透露现在已恢复训练，未来还会继续参赛。至于何时入伍，会等国防部通知。

新兵开始基本军训前，必须完成个人体能测验、健康检查和心理评估等。

柯正文说，他的规划中一直都包括履行国民服役这一块。往后他仍会继续参加国际比赛，高举新加坡国旗。

“我的下个目标是参加明年的共和联邦运动会和亚洲运动会，还有下来的2024年巴黎奥运会。我期待能与国防部、社青体部、新加坡游泳总会，以及教练们和支援团队合作，看如何能在服役期间完成这些计划和接受高水平训练。”

国防部长黄永宏医生2018年在国会提到，国防部会支持那些代表我国参赛的运动员，包括让他们服役时请假备战。