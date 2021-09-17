牛车水大厦重开 仅5%摊位营业

牛车水大厦共有200个档口的湿巴刹，昨早10时左右只有约10个摊位营业，其中四个售卖水果。熟食中心方面，多数小贩都在星期二做了检测，但昨天仅有约5%营业，另有小贩只回去清洗摊位。

出现感染群的牛车水大厦昨天（9月16日）重开，熟食中心和湿巴刹只见稀疏几个摊位营业，虽然有常客光顾，但人流预计要一个月后才能逐渐恢复。

牛车水大厦商联会副主席邱建达（43岁）受询时说，售卖蔬菜和生鲜的摊位最多人确诊，因此都没有开业。

他在巴刹经营酿豆腐摊位，本打算下星期二重新营业，但这也取决于人潮和其他摊位的开档情况。“我估计要等至少一个月后，巴刹的生意才会慢慢恢复。”

牛车水大厦于本月12日下午3时关闭至15日，工作人员的聚合酶链式反应（PCR）检测必须呈阴性，才可回返工作岗位。

卫生部文告显示，截至昨天，该大厦的感染群累计242起病例，包括183名摊贩和助手，八名清洁工和安全距离大使以及一名在检测行动中确诊的顾客。

《联合早报》记者昨早走访时发现，共有200个档口的湿巴刹，10时左右只有约10个摊位营业，其中四个售卖水果。

经营水果摊位约30年的苏丽强（51岁）说，为了避免在关闭期间浪费食物，他之前就把熟了的水果分发给附近有需要的年长者。不过，昨天他到摊位时仍发现近20%的水果已变质，必须丢弃。

苏丽强说，客流量从星期天就开始减少，但他也向大厦以外的店家供货，因此不会减少进货量。

仍有忠实顾客来光顾

摊位仅挂有两串香蕉的陈姓水果摊主（66岁）则选择减少进货量，尤其是容易坏的水果，比如香蕉和葡萄。他感叹：“当我得知附近的摊位有人确诊时，我心里就有数了。”

尽管出现感染群，仍有忠实顾客选择到牛车水大厦的湿巴刹采购。

熟客张以守（73岁，退休人士）基于食材售价相对更低且选择多样化，30多年来都光顾这座湿巴刹。就算家人不希望他近期前往采购食材，他还是坚持到那里买鱼。

他说：“我已经打了疫苗，相信只要做好防疫措施，就不会有太大的危险。”

熟食中心方面，商联会主席林玉铭受访时说，多数小贩都在星期二做了检测，但昨天仅有约5%营业，另有小贩只回去清洗摊位。

也是面摊老板的他说：“我本来想开档做生意，不过看到没有什么人，就叫员工清洁完摊位就回家。”

昨早只有约10个摊位营业的湿巴刹，即便有常客回来光顾，也极其冷清。（叶振忠摄）

生意不理想提早收摊

林玉铭提到，当天也有国家环境局的人员在现场询问摊贩是否做了检测，若没有就会要求他们关店。

据观察，一家泰式料理摊位的职员因为无法提供检测证明，被环境局人员勒令马上停止营业。

经营饮料和包点摊位的涂瑞中（50岁）看到小贩中心的情况大受打击，决定提早九个小时收摊。他无奈地说：“没有办法，熟食摊位没有开就很少人上来，平常中午会有上班族购买饮料，现在只剩下几个熟客。”

为了减少病毒传播风险，涂瑞中计划让员工为邻近的桌子消毒，也希望政府能够加强小贩中心的清洁工作。