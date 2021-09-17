中央医院：确诊孕妇增加 部分须吸氧

新加坡中央医院发现，患上冠病的孕妇自上月起显著增加，一些甚至需要氧气供应。这群病患多数没有接种冠病疫苗，少数打了一剂。

院方指出，未接种疫苗的确诊孕妇比一般患者更可能出现重症，须进入加护病房或输氧。她们出现如流产、死产或早产的并发症风险更高；顺利出生的宝宝也更可能需要额外新生儿护理。

据中央医院观察，7月没有确诊孕妇求医，但随着本土传播病例加剧，医院自8月以来已收治10多名确诊孕妇。院方预料孕妇染疫人数将继续攀升，因此吁请未接种的孕妇尽快打疫苗。

中央医院传染病学高级顾问医生庄培智昨天（9月16日）在记者会上强调：“接种疫苗是目前预防冠病或冠病重症的最佳工具。专家评审团经仔细考量及评估后才确定孕妇接种疫苗的利大于弊，才会建议所有孕妇接种。”

中央医院妇产科高级顾问医生陈慧勤说，冠病可提高孕妇出现血栓的风险；若确诊孕妇出现严重肺炎，就得考虑提早生产，而且母亲的氧气需求受影响，宝宝氧气不足，心跳也很可能停止。“上述情况对母子都相当危险，因此患冠病比打疫苗的危险性更高。”

里卡德（Vanessa Rickard，36岁，银行业）去年12月怀上第二胎。由于政府当时刚启动全国疫苗接种计划，还未有足够研究说明疫苗对胎儿的影响，里卡德决定延后接种，直到生产为止。

不料，她却在怀孕37周时确诊，幸好一周后顺利生产，也成为首名在中央医院隔离病房生产的母亲。里卡德在8月7日开始流鼻涕，持续一周，直到8月17日确诊并送往中央医院隔离病房。她的其他症状包括疲惫、干咳及失去嗅觉等。

她指出，面对怀孕及冠病的双重打击，长达近三周的隔离过程非常难熬。“尤其须独自待在隔离病房，却又得知丈夫、女佣及两岁半的儿子也确诊，我感到很焦虑，眼前充满不确定。”

为了确保里卡德顺利生产，医疗人员通过视讯解释过程及进行一次模拟操作。胎心与分娩力描记检测等特别仪器也得带入隔离病房。

虽然只要采取防疫措施也能与宝宝同住一间房，里卡德选择把宝宝送到另个隔离病房，再通过吸乳器给宝宝送母乳。她在本月7日出院。如今全家人已康复，宝宝出世后没感染冠病。有了这次经历，里卡德希望鼓励孕妇接种疫苗。“疫苗不一定能预防冠病，但医生提到利大于弊，所以孕妇若可能就该尽早接种。”