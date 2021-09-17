警方突击夜店 发现四家违例捕17私会党员 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 位于尔文坊的Beer Belly Lok Lok Bar（上）与杨厝港路的Oh My Bistro涉嫌违反冠病疫情安全管理措施。（新加坡警察部队提供） 字体大小: 小 中 大 当局在联合执法行动中逮捕17名涉嫌参加私会党的男子，也发现四家夜店疑违反冠病安全管理措施。警方昨天发布文告说，上个月20日至本月12日，警察部队与来自市区重建局、食品局、企业发展局、旅游局和建屋发展局的安全距离执法人员在全国夜间娱乐场所展开一系列联合执法行动，行动中共检查543人，逮捕了17名涉嫌参加私会党的男子，他们的年龄介于15岁至57岁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 私会党 安全管理措施 环境局与淡马锡工院合作 推出妥善处理制冷剂课程 推销手帐保留传统技艺