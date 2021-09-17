警方突击夜店 发现四家违例捕17私会党员

当局在联合执法行动中逮捕17名涉嫌参加私会党的男子，也发现四家夜店疑违反冠病安全管理措施。

警方昨天发布文告说，上个月20日至本月12日，警察部队与来自市区重建局、食品局、企业发展局、旅游局和建屋发展局的安全距离执法人员在全国夜间娱乐场所展开一系列联合执法行动，行动中共检查543人，逮捕了17名涉嫌参加私会党的男子，他们的年龄介于15岁至57岁。