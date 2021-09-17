总统与青年领袖对话 探讨如何更好服务社会

中学时期活跃于志愿服务，让王丽仪（37岁）下定决心加入社会服务领域，并在大学修读社会工作课程，毕业后20多年来不遗余力地帮助弱势群体。

王丽仪如今担任怀孕危机支援组织Babes执行理事，同时也入选第三届国家福利理事会青年领袖计划的一员。

国家福利理事会前年推出这项计划，每年都会开放给社会服务、社区机构，以及公共和私人领域提名人选，并从中选出40名40岁以下的优秀青年领袖参与一连三天的对话，探讨如何领导社会服务领域继续向前。