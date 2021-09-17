职总恒习设农业科技培训中心 培养新一代“绿领”劳动队伍 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM “新心相连”培训计划数码农业科技操作经理课程的首批学员杜萍（左）和维诺德（Vinodh），计划把集装箱农场放置于更多空地，为我国农业生产作出贡献。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 曾为了专心照顾孩子而离职，现在通过培训获得农业技术知识，决定投身农业领域，提升本地农业生产。在科技业打拼了15年的杜萍（42岁）于2019年离职后，开始在家研究园艺种盆栽。今年初，她在技能创前程网站发现，由职总恒习与培训机构Netatech合作推出的“新心相连”培训计划（SGUS）数码农业科技操作经理（Digital Agritech Operations Manager）课程后，决定报读。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 农业科技实验室@贲耐 全国职工总会 黄志明 农业科技 职总恒习 黄庆生 “新心相连”培训计划 环境局与淡马锡工院合作 推出妥善处理制冷剂课程 推销手帐保留传统技艺