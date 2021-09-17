职总恒习设农业科技培训中心 培养新一代“绿领”劳动队伍

曾为了专心照顾孩子而离职，现在通过培训获得农业技术知识，决定投身农业领域，提升本地农业生产。

在科技业打拼了15年的杜萍（42岁）于2019年离职后，开始在家研究园艺种盆栽。

今年初，她在技能创前程网站发现，由职总恒习与培训机构Netatech合作推出的“新心相连”培训计划（SGUS）数码农业科技操作经理（Digital Agritech Operations Manager）课程后，决定报读。