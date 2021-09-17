城市规划奖成绩揭晓 绿意注入社区登加新镇夺规划金奖

城市规划奖评委认为，登加新镇的森林走廊、以大自然为家等概念，给居民种植农作物的空间，都让人耳目一新。

登加新镇发展总蓝图凭借为社区注入大量的绿意空间，将自然生态带入生活环境，赢得本届城市规划奖的最佳规划金奖。

由新加坡规划师学会（Singapore Institute of Planners）主办的第七届城市规划奖颁奖典礼昨晚举行。主办方共颁发28个奖项，包括10金、四银、四铜、九个优异奖，以及新增的年度青年规划师奖项。今年共收到93份来自本地、中国、印度尼西亚、马来西亚和新西兰的提名，比上一届的55份提名多出近一倍。

登加新镇发展总蓝图具包容性和可持续性的设计，结合大自然和文化遗产，为建屋发展局夺下最佳规划（介于500公顷至5000公顷土地）金奖。

评委认为，登加新镇成功地通过提供大量的绿意空间，将绿色主题贯穿整个市镇。同时，登加的森林走廊、以大自然为家等概念，以及设有让居民种植农作物的空间，都让人耳目一新。

保留质朴魅力 实里达航空园成工业区典范

裕廊集团的实里达航空园发展总蓝图则赢得最佳规划（少于500公顷土地）金奖。评委指出，该总蓝图不仅创造了充满活力的航空业生态系统，也保留了该地区质朴的吸引力，是工业发展的典范。

其他得奖者包括盛裕控股集团（Surbana Jurong）、新加坡邦城规划顾问公司（SCP Consultants）、雅思柏设计事务所（RSP Architects Planners & Engineers）等海内外机构与公司。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮昨晚在颁奖礼上通过视频致辞时说，为了在城市规划方面取得最佳的成果，公共和私人领域的规划师携手合作是至关重要的。目前，新加坡规划师学会正与市区重建局合作，共同为巴耶利峇空军基地的未来发展进行规划。

2030年起，巴耶利峇空军基地将迁至樟宜东空军基地。迁移完毕后，巴耶利峇地段可腾出约800公顷土地。

英兰妮说，新加坡规划师学会已连同新加坡建筑师学会组成两个核心团队，将提出多两个巴耶利峇空军基地发展概念总蓝图，预计能在明年分享更多详情。

她期待总蓝图能更好地融合民众的希望与愿景，为下一代创造更优质的城市空间。“我真诚地希望，这只是个开端，未来还会有许许多多集合公共和私人领域规划专才的城市规划项目，建立起长久的合作伙伴关系。”

善于掌握项目关键主题 建屋局规划师获青年规划师奖

在城市规划行业有10余年经验的植承才（38岁）是今年增设的年度青年规划师奖项的得主。他在建屋发展局的工作经验丰富多元，曾参与登加、淡滨尼北的发展规划。

植承才曾修读悉尼大学城市和区域规划的硕士学位课程，目前在建屋局可持续城市未来工作室担任建筑规划师。他受访时说：“我在建屋局的研究与规划小组参与了城市规划和设计等工作，累积了宝贵经验。我很荣幸能够获得这个奖项，也很感激评委给我的认可。”

该奖项是表彰40岁以下，在城市规划领域有杰出贡献的年轻规划师。评估标准包括个人对城市规划专业发展的积极参与、对规划行业的贡献、领导能力及线上呈现和面试。

评委指出，植承才在面试时准备充分，全面且简明扼要地介绍了自己的工作经验，并很好地掌握他参与的项目中的关键主题。

主办方也颁发青年规划师优异奖给曾在印度阿马拉瓦蒂参与城市规划的普瑞提（Preethi Reddy Gollapalli）。评委指出，普瑞提对这个行业充满热忱，她累积的实地经验强化了她的表达和沟通能力，让她能够自信地与政府或村民等人沟通。普瑞提也积极参加项目策划等课程，学习新知识。