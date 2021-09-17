前骨科医生修专业文凭 希望帮读写障碍孩童学好华文

为帮助家中有读写障碍的孩子，前骨科医生积极进修，还投身教育领域，教导面对同样问题的学生，与他们携手克服挑战。

倪春鸿（46岁）是新加坡读写障碍协会（Dyslexia Association of Singapore，简称DAS）的华文教育治疗师。自从察觉自己的孩子有读写障碍，她就开始关注这方面的教育，也更能理解家长在照顾有学习障碍的孩子时，所面临的焦虑与挣扎。