前骨科医生修专业文凭 希望帮读写障碍孩童学好华文 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 华文教育治疗师倪春鸿积极进修，考取了新加坡读写障碍协会属下专科学院的教育治疗专业文凭（华文辅助），学习如何协助有读写障碍的学生更好地学习华文。（新加坡读写障碍协会提供） 字体大小: 小 中 大 为帮助家中有读写障碍的孩子，前骨科医生积极进修，还投身教育领域，教导面对同样问题的学生，与他们携手克服挑战。倪春鸿（46岁）是新加坡读写障碍协会（Dyslexia Association of Singapore，简称DAS）的华文教育治疗师。自从察觉自己的孩子有读写障碍，她就开始关注这方面的教育，也更能理解家长在照顾有学习障碍的孩子时，所面临的焦虑与挣扎。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡读写障碍协会 读写障碍 特需孩童 环境局与淡马锡工院合作 推出妥善处理制冷剂课程 推销手帐保留传统技艺