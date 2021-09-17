环境局与淡马锡工院合作 推出妥善处理制冷剂课程

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来自 / 联合早报

文 /
魏瑜嶙

摄影 /
萧紫薇

发布 / 2021年9月17日 5:00 AM

本地目前约有900名制冷剂维修人员，新课程一个月预计开办两次。前排左为受访学员王国源，右为淡马锡理工学院工程学院讲师何广达。（萧紫薇摄）
本地目前约有900名制冷剂维修人员，新课程一个月预计开办两次。前排左为受访学员王国源，右为淡马锡理工学院工程学院讲师何广达。（萧紫薇摄）

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常用为制冷剂的氢氟碳化物在冷却设备中不可或缺，但它同时也是极具危害的温室气体，释放入空气中将加剧气候暧化现象。国家环境局因此与淡马锡理工学院合作，推出本地首个教导技术人员在维修或拆除商用冷却设备时，妥善处理制冷剂的课程。

课程为期两天，由淡马锡理工讲师和业界专家联合授课。技术人员可从中学习制冷剂的分类、它们对环境的影响、管制条例，及怎么安全处理制冷剂。

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