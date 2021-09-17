环境局与淡马锡工院合作 推出妥善处理制冷剂课程 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 本地目前约有900名制冷剂维修人员，新课程一个月预计开办两次。前排左为受访学员王国源，右为淡马锡理工学院工程学院讲师何广达。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 常用为制冷剂的氢氟碳化物在冷却设备中不可或缺，但它同时也是极具危害的温室气体，释放入空气中将加剧气候暧化现象。国家环境局因此与淡马锡理工学院合作，推出本地首个教导技术人员在维修或拆除商用冷却设备时，妥善处理制冷剂的课程。课程为期两天，由淡马锡理工讲师和业界专家联合授课。技术人员可从中学习制冷剂的分类、它们对环境的影响、管制条例，及怎么安全处理制冷剂。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 制冷剂 环境保护与管理（修正）法案 温室气体 hydrofluorocarbons 汽车换道巴士急刹车 男乘客严重摔伤不治 推销手帐保留传统技艺