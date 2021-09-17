推销手帐保留传统技艺

本地青年林坤曜在日本结识了福岛的刺子绣工匠，回国创办公司售卖手帐等文具。手帐由残障人装订和制作，部分手帐书套则用日本布料制成。他也与秘鲁原住民社群合作，用当地生产的布做成手帐布套。

一本本精致的布套手帐（日式记事本子），蕴含的不仅仅是日本和秘鲁匠人对技艺的坚持，更少不了特需人士亲手装订时所付出的辛劳。

本地青年林坤曜（35岁）2016年创办社会企业Musubi售卖手帐等文具，其中多件手作文具是由Musubi聘用的残障人士团队负责制作。

团队的培训工作由SPD（前称体障人士协会）负责，须掌握的技能包括装订手帐和为手帐贴上布质书套等。熟悉基本技能后，团队成员会逐步从用一般布料制作书套，到学用较昂贵精致的布料制作书套，包括以日本刺子绣技艺制成的布料。

谈及创业过程，林坤曜说，他在福岛核事故发生不久后，移居日本念语文学校，之后留在那里工作。

机缘巧合之下，他透过朋友结识了一群福岛当地的刺子绣工匠。很多工匠在事故发生后流离失所，商品也乏人问津，导致当中不少人最终放弃了这门技艺。他说：“我觉得这些传统技艺就这样流失掉是非常可惜的，我希望帮助他们，但又不知从何入手。”

后来，林坤曜萌生了回国创办公司售卖手帐等文具的念头。手帐由残障人士负责装订和制作，部分手帐书套则用日本布料制成，在协助保留日本传统技艺的同时，也为残障人士提供就业，一举两得。

过去三年来，林坤曜也与秘鲁的原住民社群合作，用当地生产的布做成手帐布套。

林坤曜说：“这些原住民很多时候都以过低的价格将布料卖给中介商，中介商从中谋取大部分利润；我们直接与他们接洽，就能以较高的价格向他们买布，让他们持续有收入，在保留传统技艺的同时，也能为将来做更好的财务规划。”

社企售卖文具用品所得除了用来维持营运，也用来协助更多弱势群体就业或改善各地原住民的生活。林坤曜希望待日后疫情好转，能与更多秘鲁和菲律宾的原住民社群合作。