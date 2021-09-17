大楼4层厕所翻新 如厕等20分钟 上百人喊不便

新民路工业大楼四层楼的厕所同时进行翻新，导致近百个单位的工作人员，若要上厕所只能到一楼的厕所，甚至有人申诉，“我上个厕所，还要等上20分钟！”

有读者向《联合晚报》申诉，新民通道第176座新民汽车维修（Sin Ming Autocare）大楼二楼至五楼的厕所自上个月开始翻新，因工程迟迟未完成，结果变成现在大家的“噩梦”。

读者卓先生受访时说，一楼的男厕和女厕两个月前先翻新，工程完成后，上个月开始，二楼到五楼的厕所全部进行翻新，只有一楼的厕所可以使用。

他说：“有时早上和下午还需要排队才能够进厕所，真的很不方便。女厕平常上锁，男厕则只有两个隔间，真的对我们造成不便。”

《联合晚报》记者日前走访时，发现大楼一共有近100个单位，二楼到到五楼的厕所都被封住，外头张贴告示说正在进行翻新。楼上汽车维修的厂的工作人员说，上一个厕所还需要下楼，非常麻烦。

在这里工作超过五年的郑亚平（54岁）说，他曾在一楼男厕外等了超过20分钟。“我当时真的忍到很辛苦，但没有办法，我也不可能跑到旁边的工业大楼去用厕所，只能排队等候。”

另一名技工洪得胜（43岁）说，公司在6月份收到厕所翻新的通知，但当时是先维修一楼的男厕及女厕，所以影响不大。“结果，二楼到五楼的翻新就拖了很久，真的让大家很不方便。”

林小姐（文员，32岁）则说，这里的一些单位内，有各自的厕所，她的公司就是其中一间，所以问题不大。“不过，确实以前要用厕所很方便，现在还要下去一楼，只希望翻新工程快点完成。”

大楼管理公司裕廊集团（JTC）表示，四楼的厕所将在今天重开，所有工程将在下个月中旬完成。

裕廊集团发言人表示，厕所的翻新工程自今年7月开始，“由于承包商面对人力的挑战，我们因此将二楼至五楼的翻新工程错开。”

发言人指出，四楼的厕所将在今天完工，所有工程则将在下个月中旬完成。集团职员也将与大楼租户沟通，让他们知道工程进度。

完整报道，请翻阅2021年9月17日《联合晚报》。