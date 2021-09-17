牛车水大厦服装店一家五人确诊 老板娘：疑用公厕染疫

牛车水大厦确诊服装店老板平时做足防疫，怀疑在工作时用公共厕所而受感染，最后还导致打了疫苗的一家六口中，五人相继确诊。

牛车水大厦暴发感染群连日引发关注，在该处一楼售卖服装的洪理甄（58岁）也是牛车水大厦商联会的理事。她告诉本报，上周星期四听说牛车水大厦有小贩确诊后，而丈夫又出现一些流鼻水的症状，于是决定要全家人先做自助抗原快速检测。

“我和丈夫一起经营生意，我又是理事，常常与其他小贩接触，因此想赶快检测以便安心一些。”

没想到这一测，她丈夫竟然确诊。“我当时吓了一跳，因为他不曾去楼上的熟食中心堂食，通常都是打包在店里吃，不知为何会染病。他两周前曾因牙齿问题接受治疗，之后便常常到公厕脱口罩漱口，怀疑因此染病。”

丈夫确诊后，她马上通知卫生部，当局要求她丈夫隔离后，也要求其他家人每天进行检测。之后，除了同住的85岁母亲，她的21岁女儿、20岁儿子在上周星期日确诊，女佣和自己分别在本周星期二和星期三确诊。

“我起初很担心，但后来发现，我们一家六口都打了疫苗，没有出现什么严重症状，因而感到较为放心。”

她表示目前染病对他们的健康都没有造成太大影响，只是会担心日后会否有后遗症。由于儿子还在念书，最近他的考试只能在线上进行。“经营服装生意22年，第一次遇上这样的事，但我们也不会责怪任何人，因为大家都在经历着这个困难时期。”

完整报道，请翻阅2021年9月17日的《新明日报》。