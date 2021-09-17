新马乘客疫中难通关 快车业4成公司恐倒闭

冠病一年半前来袭后，本地快车行业一步步进入严冬。业内人士透露，一般快车公司估计亏损了超过100万元，更有公会代表预测多达四成的公司恐将永远走入历史。

全球抗疫已经有一年半了，各行各业都深受影响，由于新马两地的人民无法在两国间自由通关，本地快车行业因此陷入漫长的严冬。

受访的业内人士表示，这一行难以转型，因此无法抵消行业所受到的冲击。

草原快车创办人陈文发受访时解释，这一行赖以为生的工具就是长途巴士，“这样的巴士主要功能就是走长途路线，难有其他的用途。”

星运旅游执行董事叶础辉受访时则说，一辆长途巴士的采购价介于20万至40万元，“由于长途巴士的售价昂贵，很多公司在采购巴士时都得跟银行贷款。”

身为旅游快车公会财政的叶础辉指出，公会底下有40家快车公司，各家公司的车队规模介于10辆到200辆巴士。

新加坡快车与旅游巴士协会（EEBA）终站服务和市场通讯小组组长叶础升受访时说，多家公司是跟银行贷款才能采购那么多辆的巴士。疫情关系，多家银行不要求公司支付本金，“但单单只是支付利息，也是一笔不小的开销了。”

叶础升估计，一般快车公司每个月得支付2万元的利息，以及4万元左右的运营费用，“每个月亏6万，一年半下来，早就亏损超过100万元了。”

他感叹说，快车业如果到了年底还无法投入运作的话，“恐怕有四成公司得关门。”

完整报道，请翻阅2021年9月17日的《联合晚报》。