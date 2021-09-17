德尔塔蔓延 新加坡如何助儿童挺过疫情？

近期儿童确诊数攀升，许多国人开始对儿童染疫感到担忧。公众的担忧主要聚焦三个问题：我国的儿童确诊数据如何？何时将开始为儿童接种疫苗？抗疫关键期家长应该如何应对？

本文整理出卫生部最新回复和一些国家的儿童疫苗接种疫苗进展，以供参考。

问题一：新加坡儿童染疫状况如何？

截至今年9月14日，我国12岁以下儿童共367人确诊，占总确诊人数的0.6%。

从年龄分布来看，我国7至12岁儿童确诊人数最多，占比超四成。2至4岁和5至6岁分别占比两成，另有50起病例年龄在1岁或以下。

从确诊症状来看，染疫儿童全数症状轻微或无症状，至今无人患上重症或死亡。

放眼全球，染疫儿童重症和死亡率都偏低。据《柳叶刀》统计，每100万名儿童中，仅有不到两名死于冠病；以色列、韩国、法国等国重症率低于1%。

2021年8月22日，以色列卫生部在开学前为尚未接种的儿童测量体内的冠病抗体。（法新社）

新加坡卫生部今天（9月17日）答复媒体询问时，将我国与丹麦的儿童染疫情况作出对比。

在人口数量和检测率相近的情况下，丹麦的儿童确诊数高于我国。截至9月13日，该国0至9岁儿童共2万7945人确诊，重症16人；10至19岁居民共6万零426人确诊，重症21人。

问题二：儿童接种何时开始？

卫生部今天表示，12岁以下儿童施打疫苗的临床试验仍在进行中。在安全性和有效性研究完成后，正式开始接种或许得等到明年初。

纵观全球，选用辉瑞、莫德纳等信使核糖核酸（mRNA）疫苗的国家，普遍未开放12岁以下儿童接种。选用灭活疫苗的国家，已有一部分开始为12岁以下儿童接种。

今年6月起，中国3至17岁的儿童和青少年开始接种科兴疫苗，中国也成为全球首个批准12岁以下儿童接种冠病疫苗的国家。

同样施打科兴疫苗的南美国家智利，也已批准该国6岁以上儿童施打科兴疫苗。在南非，6个月以上婴儿接种科兴疫苗的临床试验已经开始。

2021年7月9日，印度尼西亚北干巴鲁市的青少年正在接受科兴疫苗接种。（法新社）

北京科兴中维生物技术有限公司董事长尹卫东接受媒体采访时表示，科兴疫苗经过两期临床研究，3至17岁儿童在接种疫苗后安全性良好，抗体水平也与成年人相同。

尹卫东还表示，在给3至17岁年龄段接种科兴疫苗时，疫苗剂量和施打程序均与成年人相同。剂量和剂次如何把控，也是目前处于临床试验阶段mRNA疫苗关注的焦点。辉瑞表示，其临床试验一期给儿童施打的剂量要小于成人剂量。

疫苗对12岁以下儿童是否安全也是家长考虑的问题之一。有观点认为儿童染疫后重症率和死亡率本来就低于成人，因此无须接种疫苗。

但随着德尔塔等变种病毒蔓延，儿童在校园环境下染疫风险上升，支持儿童接种的家长比率也在提高。另外，12岁以下儿童接种疫苗，也能提升全民接种率，形成更强的群体免疫，减缓病毒在社区传播。

问题三：抗疫关键期家长应如何应对？

在我国儿童接种疫苗前，家长是降低儿童染疫风险的关键一环。

为此，卫生部今天提出四项举措，鼓励家长参考执行来以应对近期激增的校园感染。

这包括：时刻保持良好的卫生习惯，保持居家环境干净；出门时戴好口罩，减少需要摘下口罩进行的社交活动；身体不适时自行检测或立刻就医。更重要的是，家庭成员都应接种疫苗，以降低将病毒传染给家中儿童的风险。