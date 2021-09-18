本地冠病重症者占少于2％ 王乙康：仍须为日增千起病例做准备

我国这波疫情自8月23日开始，至今已有超过8000起病例，其中只有10人须送入加护病房。每日确诊者大概每周翻倍，染病人数估计会在暴发后四到八星期时达到高峰。卫生部将密切关注未来两周的疫情发展趋势，如果需氧气治疗或送入加护病房的重症病患人数增幅维持在低水平，就意味着我国的疫情并不严峻。

这一波冠病本土传播截至昨日已有26天，卫生部长王乙康指出，疫情正进入第四个翻倍周期，大家要做好接下来每日确诊病例可能会超过1000起的准备，但重症者占现有病患的不到2％。

王乙康昨天在卫生部以视讯方式接受媒体采访时说，如当局预计，每日确诊冠病的人数大概会在每周翻倍，这是冠病病毒传播的典型趋势，染病人数通常会在暴发后四到八星期时达到高峰。

新加坡与其他国家不同的是，它们在暴发疫情初期就已出现病例激增的情况，我国却是超过八成人口完成疫苗接种后才面对这种局面。

为增加医疗保健系统应对冠病的韧性，王乙康宣布即日起扩大居家休养计划，以涵盖70岁以下符合条件的病患；本地约九成的居民这两天也会收到抗原快速检测仪，以便在家自行检测。

我国从这个星期开始落实调整后的冠病收治与隔离程序，包括让患者在家休养及要求确诊病患同住者自行上网登记在家隔离。

王乙康说，接到健康风险警告（Health Risk Warning，简称HRW）或者健康风险警戒（Health Risk Alert，简称HRA）者都积极接受检测，检测呈阳者主动通知家人，家人也自行申报是密切接触者并在家隔离。他向每一个负责任的民众道谢。

这一波疫情自8月23日开始，至今已有超过8000起病例，其中超过98％没有出现症状或者症状轻微，只有10人须送入加护病房。

王乙康说，是否会出现重症取决于病患的年龄、接种疫苗与否，以及他们是否患有其他基础疾病。“如果本地居民早前没有大规模接种疫苗，毫无疑问现在就会有大量死亡病例，医疗保健系统也可能不胜重负。”

卫生部未来两周将密切关注本地整体冠病病例与重症病例，以了解疫情发展的趋势，如果需氧气治疗或送入加护病房的人数增幅维持在低水平，就意味着我国的疫情并不严峻。

一同接受媒体采访的卫生部医药服务总监麦锡威副教授指出，根据目前情况，本地重症的增幅远低于整体病例增幅，当局正密切观察这一现象。

他说，英国等地的重症病例并没有跟着当地整体病例激增，如果本地疫情也是如此发展，那医疗资源将能够很好地应对，并为重症患者提供很好的照料。“目前的迹象让我们受鼓舞，但现在为时尚早，我们得密切关注接下来两周的情况。”

王乙康说，当局很清楚医疗保健系统承受不了疫情的多轮翻倍，他敦促民众自发地调整社交活动，并通过自我检测及接种疫苗，让社会达到与病毒共存的平衡状态。

根据卫生部昨晚的文告，截至昨天中午，我国一共发现934起本土冠病病例。