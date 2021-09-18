我国四举措吸引创新高增长企业上市 政府和淡马锡成立首期15亿元投资基金 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 发布 / 2021年9月18日 5:00 AM 贸工部长颜金勇（右一）出席新交所开市敲锣仪式时说，随着我国有更多起步公司和企业快速增长且发展日益成熟，本地市场须确保它们能继续获得多种融资选项，支持扩张计划。（贸工部提供） 字体大小: 小 中 大 我国推出四项举措以吸引创新高增长企业在新加坡上市，其中政府和淡马锡控股成立共同投资基金，首期资金15亿元。这些举措除了支持高增长企业在新加坡股市集资上市，也加强新加坡作为融资中心的吸引力。四项举措分别由淡马锡控股、新加坡交易所、经济发展局投资公司（EDBI），以及新加坡金融管理局推出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 颜金勇 淡马锡控股 新加坡金融管理局 新加坡交易所 经济发展局投资公司 回理会副理事长卡迪尔将接任理事长 数码