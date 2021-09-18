我国四举措吸引创新高增长企业上市 政府和淡马锡成立首期15亿元投资基金

我国推出四项举措以吸引创新高增长企业在新加坡上市，其中政府和淡马锡控股成立共同投资基金，首期资金15亿元。

这些举措除了支持高增长企业在新加坡股市集资上市，也加强新加坡作为融资中心的吸引力。四项举措分别由淡马锡控股、新加坡交易所、经济发展局投资公司（EDBI），以及新加坡金融管理局推出。