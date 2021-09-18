本地新增934本土病例 重症者破百八成超过60岁

根据卫生部文告，目前有813名病患住院，其中90人需输氧，另14人在加护病房治疗，这104名重症病患中，82人是60岁以上年长者。胜科海事海军部是新感染群。

本地新增934起本土冠病病例，838起为社区病例，96起来自客工宿舍。这是自去年5月以来单日新增病例最多的一天。

根据卫生部昨晚的文告，重症病患已超过100人。目前有813名病患住院，其中90人需要输氧，另14人在加护病房治疗。这104名重症病患中，82人是60岁以上年长者，占重症者的79%。

卫生部正密切关注12个大型活跃感染群，其中胜科海事海军部（Sembcorp Marine Admiralty）是新添感染群。这个感染群昨天新增两起病例，累计26起病例，当中23人是员工，三人与确诊病例同住。

建德巷的Blue Stars客工宿舍进一步扩大，新增17起病例，累计71起。另一家客工宿舍Avery Lodge也添四起病例，累计95起。

牛车水大厦感染群再有八人染疫，累计256人，包括187名摊贩和助手，以及11名清洁工和安全距离大使，其余病患与确诊员工同住。

四美旺年护理之家则再添三起病例，共17起病例都是疗养院住户。

敦豪（DHL）供应链先进区域中心感染群及胜科海事大士林荫场感染群，各添两起新病例。

三个巴士转换站员工的感染群也扩大，大巴窑新增两起病例、淡滨尼和榜鹅巴士转换站各增三起。

樟宜综合医院也新增两起病例，病患是设施管理员工，以及他们的密切接触者，未有病人受感染。目前最大的感染群白沙浮商业城，也增一起病例。

我国新增本土病例中有241人年龄在60岁以上。加上一起输入病例，确诊病例累计7万5783起。

学校方面，至少八所学校通报确诊病例，包括湾景小学、俊源小学、绿洲小学、四德小学、道南学校，以及芽笼美以美小学等。

大华银行昨天也在面簿发文指出，位于来福士城购物中心的分行可能有病毒传播，它已暂时关闭以进行彻底清洁与消毒工作，并将在10月1日重开。在这家分行工作的职员正在自我隔离14天，密切留意健康情况。过去两周曾到访的顾客也应留意健康，出现感冒症状时应立即求医。

逾100万户家庭已领取 淡马锡基金会口罩

另一方面，截至前天有超过100万户家庭已领取淡马锡基金会派发的手术口罩和N95口罩。淡马锡基金会自上月26日分派免费口罩，派发活动将在下星期天（26日）结束。还未领取口罩的公众可前往最方便的地点领取，须携带新加坡能源集团住宅水电费账单，并自备袋子装口罩。

全国有超过130个派发地点，包括凯德集团旗下特定15个商场，以及大型超市如昇菘超市、百美超市、职总平价超市、冷藏超市和巨人超市。欲知详情和领取地点可上网https://stayprepared.sg/staymasked/onetime/ 查看。