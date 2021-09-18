李总理接种冠病疫苗追加剂 吁收到通知民众前往施打 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 发布 / 2021年9月18日 5:00 AM 李显龙总理昨天在新加坡中央医院完成冠病疫苗追加剂的接种。当局已开始逐步邀请在至少六个月前完成两剂信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗接种的60岁及以上者，前往接种追加剂。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 李显龙总理昨早在新加坡中央医院接种冠病疫苗追加剂。他吁请有机会接种追加剂的民众前往接种。这将减低患上重病，或患病后需在加护病房接受照料的概率。李总理昨天在个人面簿分享他接种追加剂的视频。他指出，冠病病例正迅速增加，接种疫苗追加剂将更好地保护大家免受病毒影响。他说：“冠病疫苗专家团已建议像我这样的60岁及以上人士、乐龄护理设施住户及有免疫缺陷者接种多一剂疫苗。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 冠病疫苗追加剂 冠病疫苗专家团 李显龙 以年迈有病为由 在柬埔寨制毒监25年男子上诉求减刑 回理会副理事长卡迪尔将接任理事长