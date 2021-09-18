李总理接种冠病疫苗追加剂 吁收到通知民众前往施打

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来自 / 联合早报

文 /
宋慧纯

发布 / 2021年9月18日 5:00 AM

李显龙总理昨天在新加坡中央医院完成冠病疫苗追加剂的接种。当局已开始逐步邀请在至少六个月前完成两剂信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗接种的60岁及以上者，前往接种追加剂。（通讯及新闻部提供）
李显龙总理昨天在新加坡中央医院完成冠病疫苗追加剂的接种。当局已开始逐步邀请在至少六个月前完成两剂信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗接种的60岁及以上者，前往接种追加剂。（通讯及新闻部提供）

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李显龙总理昨早在新加坡中央医院接种冠病疫苗追加剂。他吁请有机会接种追加剂的民众前往接种。这将减低患上重病，或患病后需在加护病房接受照料的概率。

李总理昨天在个人面簿分享他接种追加剂的视频。他指出，冠病病例正迅速增加，接种疫苗追加剂将更好地保护大家免受病毒影响。他说：“冠病疫苗专家团已建议像我这样的60岁及以上人士、乐龄护理设施住户及有免疫缺陷者接种多一剂疫苗。”

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