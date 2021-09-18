李总理接种冠病疫苗追加剂 吁收到通知民众前往施打

李显龙总理昨早在新加坡中央医院接种冠病疫苗追加剂。他吁请有机会接种追加剂的民众前往接种。这将减低患上重病，或患病后需在加护病房接受照料的概率。

李总理昨天在个人面簿分享他接种追加剂的视频。他指出，冠病病例正迅速增加，接种疫苗追加剂将更好地保护大家免受病毒影响。他说：“冠病疫苗专家团已建议像我这样的60岁及以上人士、乐龄护理设施住户及有免疫缺陷者接种多一剂疫苗。”