陈振声：期待学生继续放眼国际 未来高等教育或贯彻终身学习跨学科

在教育部长陈振声设想的未来，南大生一入学就与大学建立终身联系，他们随时都会回母校进修。“你们与不同年龄的同学一起上课。有些边工作边进修短期课程。有些拿进修假来锻炼新技能。实际上，你欢庆的是入学那一刻，而非离校的时候。”

20年后，大学生的字典里没有“毕业”，他们打破学科壁垒，灵活应用不同领域的知识，解决现实生活中的挑战……教育部长陈振声在给南洋理工大学2041年毕业生录制的视频中，勾勒他心目中贯彻终身学习和跨学科理念的高等教育景观，以及他对未来学生的期许。

南大昨天为今年的毕业生举办首场毕业典礼，同时宣布设立“数码时间囊”，为30周年校庆活动掀开序幕。陈振声应邀给未来学生录制“视频信件”，该视频昨天在典礼上播放。

陈振声透过预录视频致辞时坦言，要写信给未来的人不容易，但他决定借此机会挑战既定思维，大胆憧憬2041年高等教育的面貌。

在他设想的未来，南大生一入学就与大学建立终身联系，他们随时都会回母校进修。“你们与不同年龄的同学一起上课。有些边工作边进修短期课程。有些拿进修假来锻炼新技能。实际上，你欢庆的是入学那一刻，而非离校的时候。”

陈振声也设想，未来学生对只专攻某个专业，可能会感到不可思议。“你们这一代只知道这个世界需要人们结合跨领域知识，学习是为了掌握技能和知识来解决实际生活中的问题，而不是在学问之间树立藩篱，如‘人文’和‘科学’之间的隔阂。”

他也期望未来学生继续放眼国际，勇闯海外。这封“视频信件”将存入数码时间囊，待20年后南大50周年校庆时解封。

南大也向师生及历届校友征集有关母校回忆或成就的文字及影音档案，今年稍后将选出30个存入数码时间囊。有兴趣分享回忆者可上网：www.ntu.edu.sg/30anniversarytimecapsule。

南大将在11月举办30周年校庆展，并会出版刊物记载对南大做出杰出贡献者。

南大今年有9200名毕业生，昨天起至10月2日共举办44场实体毕业典礼。南大名誉校长哈莉玛总统是首场毕业礼主宾。南大校长苏布拉·苏雷什教授致辞时表扬本届毕业生面对冠病疫情的挑战仍互相关怀，以坚韧不拔的精神完成课程。

南大董事会前任主席许文辉、总统顾问理事会主席张赞成，以及海峡贸易执行主席周玉琴，昨天获南大颁发名誉文学博士学位，表扬他们对社会的贡献。

生物医药科学资优生

继承父亲衣钵当中医师

考获南大生物医药科学荣誉最优学位的蔡康杰（26岁）昨天获颁毕业证书。他从小受中医师父亲耳濡目染，初级学院毕业后，报读南大生物医学及中医双学位五年课程。

蔡康杰在A水准考试中考获四科A，有资格报读医科。对于自己选择走上中医的道路，蔡康杰说：“可能我从小对中医比较熟悉，更倾向中医从宏观角度治疗病人的理念。实习过程中，我应用所学，帮病人调理好身体，给我很大满足感。”

他也凭优异的成绩，连续三年荣登南大生物科学院“院长荣誉榜”。

蔡康杰原本应该在北京中医药大学完成课程最后两年，然而前年赴北京半年后碰上疫情，过后改为在本地上网课及在南大中医诊所等机构进行实习。

蔡康杰大三那年获颁余仁生奖学金，下来将加入该集团担任中医师。