刚摘下米其林一星 香宫名厨睡梦猝死

本月初为香格里拉大酒店中餐馆香宫，摘下新加坡米其林一星的名厨莫杰强，昨天睡梦中逝世，震惊本地餐饮界。

新加坡香格里拉大酒店中餐馆香宫本月初刚摘下新加坡米其林一星，担任行政总厨的58岁莫杰强，于昨早（9月17日）在睡梦中逝世。

出生香港的他，年仅14岁就入行，多年来一直在香港及本地从事餐饮业。

根据早前报道，他在本地工作约20年，先后任职同乐集团”金玉满堂”主厨、新达新加坡国际会议与博览中心的珠江楼中餐馆总厨、莱佛士酒店当中餐主厨、滨海湾金沙酒店厨师长等，随后他返回香港九龙香格里拉大酒店担任中餐行政总厨，并于2017年出任新加坡香宫行政总厨。

在个人成绩方面，莫杰强于2001年及2004年，皆获得新加坡酒楼公会烹饪比赛的中菜组冠军；2008年则在亚洲最大美食展亚洲食品与酒店及餐饮设备展（Food and Hotel Asia）新加坡国际烹饪挑战赛夺得金牌。

在漫长的职业生涯中，他也曾为名人政要掌勺，如新加坡政治领袖、摩洛哥国王穆罕默德六世、俄罗斯总统普京，以及港星成龙、刘青云、曾志伟等。

莫杰强骤然离世的消息传出后，不少好友纷纷贴文悼念，他的前同事也上传照片，表达不舍之情，而国际媒体也对他的离世撰文报道。

香格里拉大酒店昨日在面簿发布悼念贴文，赞莫杰强深受同事爱戴，也是烹饪界的传奇，他们永远都不会忘记他为了呈现最好的美食，所付出的辛勤和努力。

文中也说，目前的首要关注就是照顾莫杰强的家人，公司也会尽他们所能提供协助。

记者今早走访他的住家时，家人神情哀伤，不愿多谈。

儿子发文悼念慈父

莫杰强的儿子昨日在面簿贴文哀悼，父亲虽然不幸离世，但他的灵魂将永伴家人身边。

文中绘述，莫杰强是孩子最伟大的英雄，也是他们的偶像，他除了是宇宙最勤奋、风趣及负责任的父亲外，也非常有爱心及谦逊。他生前所说过的话及他的品德，也会永远留在孩子心中。

文中也提及，莫杰强总是对烹饪抱有热忱，并致力于改变和创新，儿子也感谢他为家庭所做的牺牲。