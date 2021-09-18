男童游乐场玩耍 卵石入耳急送院

男子投诉带6岁儿到室内儿童游乐场玩耍，结果一个卵石不知何故进入儿子的耳朵，害他须到医院花上千元取出来。

网民Kent Liew昨天（9月17日）傍晚6时在面簿贴文，称自己的6岁儿子到游乐场游玩，结果却因为卵石进入耳朵而必须入院取出。

根据Kent Liew的贴文，他带儿子到阳光童年游乐场（Sunshine Childhood Playland）的室内游乐场玩耍，并指游乐场内的“卵石区”（pebble area）并不适合小孩子玩耍。

Kent Liew表示，相信在玩耍的过程中，一个卵石不知何故进入儿子的耳朵，结果一家人花了上千元到竹脚妇幼医院求医，才将石头取出。

网民在贴文中附上三张照片，第一张是游乐场内部的照片，有不同的玩具及成片的卵石，相信他的儿子当时就在这个区域玩耍。

另外一张照片则是Kent Liew儿子躺在病床上的照片，最后一张则是从他的儿子耳朵内取出的一个卵石。

Kent Liew说：“这是我第一次，也是我最后一次到这个游乐场。”

数名网民过后在贴文下留言，希望Kent Liew的儿子早日康复，并也借机提醒家长带孩子到游乐场玩耍时，应该格外小心。此外，平时也应该教育孩子，到游乐场玩耍时也要小心安全。

游乐场老板王先生今早受访时表示，网民事后并没有通知游乐场，自己也是今早才看到他的贴文。

王先生说，这类型事件非常罕见，因此希望能够和家长取得联系，了解事发经过。“我们希望对方能够联系我们，至少让我们知道发生了什么事。”

之前发生过一次 已换成较大石头

游乐场老板表示过去曾发生类似事件，游乐场过后已做出改进，避免事件再次发生。

王先生说，开业三年多以来，这相信是第二次发生这样的事情。

“我记得两年前左右，一名约3岁的孩子也发生这样的事情，而事后我们也做出了改进，希望避免这类事件发生。”

他说过去使用透明和颗粒更小的石头，现在已经换成有颜色和较大颗的卵石。

“我们也在游乐场内张贴告示，提醒家长要时刻留意自己的孩子，以及提醒孩子不要随意将异物放入嘴巴、耳朵或鼻孔内。”

完整报道，请翻阅2021年9月18日《联合晚报》。

