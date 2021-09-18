火患一年后 筹获150万善款 三巴旺财神庙重建

三巴旺财神庙遭祝融光顾一年后，目前已获善信捐款超过150万元，上个月终于开始重建工程，预计耗时至少一年半才能再现辉煌。

位于海军部街26号的三巴旺财神庙去年9月18日晚上时许发生火患，火势从庙宇旁边的帐篷烧起，一直蔓延到主殿和二楼办公室。期间大火狂烧三小时，除了庙宇二楼办公室被烧成废墟，68尊神像也付之一炬，庙宇损失上百万元。

不幸中的万幸，耸立在庙宇顶部高达9.44尺的“立财神”与庙内全部主神金身都完好无损。

今天（9月18日）距离火患刚好一年，记者向财神庙主席蒋海富询问重建进展，他表示，此前由于当局需进行评估工作，加上要找承包商招标等事宜，因此在上个月才获准动工。

他说，相较于建新庙，重建工作更为繁琐，因此预计要耗时一年半才能完工。

“例如在进行某一部分整修工作的时候，需要顾及到完好的神像或结构，所以不能大刀阔斧，只能逐步完成。”

庙里的众多神像，包括五路财神、观音、月老、正财神、文财神、关帝爷等，经评估不会对工程造成任何影响，只需要把这些神像包起来，就能继续工程。

他本身也是每隔两天都会亲自过来查看进度，目前每天都有八名工人施工，也有人在场监督，确保一切按照计划进行。

售卖瓦片筹款

蒋海富说，庙宇成立30年来，鲜少举办筹款晚宴或其他招标晚宴，一直都是靠善信捐赠，此次也不会破例。

“我们目前以售卖瓦片的方式筹款，6万多片瓦片，已经卖出一半，其余的相信也会陆续有善信认捐。”

他指出，瓦片每片30元，都会写上认购者的名字，借此为他们祈福。

完整报道，请翻阅2021年9月18日的《新明日报》。