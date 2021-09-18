8旬老板娘为老员工 退休3个月重出江湖

80岁女老板因健康问题结束经营了18年的餐馆，结果短短三个月后见一起打拼的老员工生活不易，决定重出江湖，并要求新老板好好照顾老员工。

位于文华园公寓的知名煮炒餐馆泰板“ThaiPan”在经营18年后，女老板杨女士（80岁）因健康问题在今年6月30日结业。岂料事隔三个月，餐馆又在旧马城重开，迎回了半数的老员工。

杨女士（80岁）接受《联合晚报》访问时说，她年初在上楼梯时摔倒后，察觉到自己体力已经不胜负荷，因此决定结业好好享受生活。

在结束营业的三个月内，她得知原本一起打拼的员工讨生活不容易，因此决定重出江湖。这时，她想起在原餐馆营业的最后一天时，老顾客陈文奇（47岁）曾表示他有餐饮经验和场地，不如召集所有的老员工，在别处重新经营Thai Pan。

杨女士说：“陈文奇从学生时代起就光顾我的餐馆，我于是找他接手我的招牌，我来当顾问，而条件是他必须好好照顾我的老员工。”

过去一个月来，杨女士作为顾问，带着老员工采买和调试味道，她也将原餐馆内价值5万元的厨具和设备等赠给员工们，未来生意走上正轨后，ThaiPan的食物就由员工全权负责，财务和餐厅运营则由陈文奇管理。

完整报道，请翻阅2021年9月18日的《联合晚报》。