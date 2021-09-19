小六会考期间加强防疫 本月27日至10月6日 小一至小五全面居家学习

教育部发言人说，将居家学习扩大到小一至小五年级，是为了避免校园在小学离校考试之前出现确诊病例。学生较少，学校若要进行彻底清洗和追踪接触者，也能更快进行。此外，今年的小学离校考试大多在教室进行，而不是礼堂，因此也须要腾出更多教室。

本地新增冠病本土病例昨天（9月18日）超过1000起，达1004起，考虑到小学离校考试即将举行，教育部采取额外防范措施，规定小一至小五学生本月27日至10月6日全面实施居家学习。

和去年一样，小六学生在考试前，从9月25日至29日将在家备考，以减少病毒通过校园传播的风险，以及考前接到隔离令或须放缺席假的考生人数。

今年的小学离校考试（PSLE）从9月30日至10月6日举行。教育部昨早发文告说，上述措施将更好地保护还无法接种冠病疫苗的孩童。

教育部发言人说，将居家学习扩大到小一至小五年级，是为了避免校园在小学离校考试之前出现确诊病例。学生较少，学校若要进行彻底清洗和追踪接触者，也能更快进行。

此外，今年的小学离校考试大多在教室进行，而不是礼堂，因此也须要腾出更多教室。

回校前应在家做快速检测

教育部也强力鼓励小学生在回返校园前在家自行做抗原快速检测（ART）。小六学生应在9月27日或28日检测，小一至小五学生则应在10月4日或5日检测。这将提供足够的时间间隔，如有必要，让学生进一步接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

居家学习期间，小学和特需学校将继续为需要额外帮助的学生提供援助。教育部幼儿园、幼儿园托管服务（KCare）和学生托管中心将如常运作。家长若无法在家办公或做出其他托管安排，可向孩子的学校寻求协助。

教育部长陈振声昨早也在面簿贴文说：“学生们在极具挑战的情况下应付全国考试，让我们尽自己的一分力帮助他们，也保护学校群体。教育部会继续密切关注冠病疫情，在必要时实施额外措施，确保校园安全。”

受访家长普遍对当局因应每日新增病例的上升趋势要求小学生居家学习表示欢迎。

四名孩子中有两名就读小学三年级和五年级的陈慧萍（44岁，公务员）说，虽然考试期将至，她也担心孩子在家学习期间的学习成效，但居家学习能帮助减少孩童染病的风险。

“这也能让更多学生参加学校年终考试和小学离校考试。因为任何学生如果无法参加考试，看着其他人应考，只有自己落单，士气也会受影响。”

在医疗领域工作的王琬琪（42岁）虽然因工作关系可以安排孩子到学校，但还是认为让孩子居家学习比较好。

“12岁以下的孩童都还不能接种疫苗，所以居家学习能让家长在一定程度上比较安心。”

朱櫘女义（40岁）的儿子今年念小三，将迎来第一次年终考试。她说，虽然担心居家学习将影响孩子备考，但也明白推行居家学习是出于安全考量。不过她认为，由于冠病病毒有潜伏期，因此实施居家学习的时间点还可以更早。

大儿子念小五的陈秀叶（30岁，制造业采购人员）则因为无法在家办公，而对再次实施居家学习感到无奈。“我们不应该受疫情左右，因为不可能永远因为确诊数目一上升就改变措施。不是家长没法应变，但这对所有人都会造成麻烦。”