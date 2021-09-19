出国游停摆一年半后 疫情下首发团后天飞德国玩12天

后天启程的是欧美假期的六名顾客、一名导游和一名职员。其中一名顾客林俊明说，疫情下出游须要冒一定风险，但大家都得逐步适应与冠病共存。

国际休闲旅游停摆约一年半，本地旅行社终于可以再次带团出国。疫苗接种者旅游走廊计划本月初开启后，首个旅行团将在后天出发到德国游览12天，下个月也有至少三团已确定出发。