出国游停摆一年半后 疫情下首发团后天飞德国玩12天 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年9月19日 5:00 AM 欧美假期疫情后的首个德国团后天出发，领队张德文（右）昨天为其中一名顾客林俊明讲解旅游须知。为安全起见，旅行社不再进行大组的出发前讲解会，而是为顾客各别讲解。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 后天启程的是欧美假期的六名顾客、一名导游和一名职员。其中一名顾客林俊明说，疫情下出游须要冒一定风险，但大家都得逐步适应与冠病共存。国际休闲旅游停摆约一年半，本地旅行社终于可以再次带团出国。疫苗接种者旅游走廊计划本月初开启后，首个旅行团将在后天出发到德国游览12天，下个月也有至少三团已确定出发。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 旅游 旅行社 冠状病毒19 涉嫌失信公司1620万元 建利前董事经理被控12罪 蓝星老友记结伴筹款去