总理：要以潜移默化方式改变社会对女性态度 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月19日 5:00 AM 李显龙总理：要改变父亲在家庭中扮演的角色，单靠政府颁布政策是行不通的，也须借助社会力量，例如要有人愿意分享经验，才能逐渐推动转变。（通讯及新闻部提供 ） 字体大小: 小 中 大 要改变社会对女性的态度，鼓励男性在家中扮演更积极的角色，单靠制定政策是不够的，更重要的是推动社会风气，通过潜移默化的方式转变一些现有规范。李显龙总理昨天（9月18日）在新加坡女性发展对话会闭幕式上，感谢过去一年参与对话的人，并吁请大家继续支持新加坡达到两性平等。他以父亲在家庭中扮演的角色为例说，单靠政府颁布政策是行不通的，也须借助社会力量，例如要有人愿意分享经验，这样才能慢慢形成一种风气，让人感受到改变的必要。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡女性发展对话 李显龙总理 两性平等 阿叔四处扔垃圾 有邻居上门“报复” 为小事怒打孩子 狂买百个洋娃娃 女模公开走过躁郁症经历