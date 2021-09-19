总理：要以潜移默化方式改变社会对女性态度

要改变社会对女性的态度，鼓励男性在家中扮演更积极的角色，单靠制定政策是不够的，更重要的是推动社会风气，通过潜移默化的方式转变一些现有规范。

李显龙总理昨天（9月18日）在新加坡女性发展对话会闭幕式上，感谢过去一年参与对话的人，并吁请大家继续支持新加坡达到两性平等。

他以父亲在家庭中扮演的角色为例说，单靠政府颁布政策是行不通的，也须借助社会力量，例如要有人愿意分享经验，这样才能慢慢形成一种风气，让人感受到改变的必要。