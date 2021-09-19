人民行动党妇女团发起新倡议 邀公众承诺助身边女性生活得更好

这些承诺可以包括：支持对方在生活中做出的选择、帮忙减轻对方在家中的看护负担、鼓励对方尝试新事物、为对方能够得到平等机会而发声、尊重对方，以及在对方遇到挑战时和她站在同一阵线。

人民行动党妇女团昨天（9月18日）发起倡议，邀请公众在明年3月8日妇女节之前，上网承诺为身边的女性同事、下属、友人或者亲属做一件事，协助对方追求想要的生活。