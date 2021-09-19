人民行动党妇女团发起新倡议 邀公众承诺助身边女性生活得更好 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年9月19日 5:00 AM 人民行动党妇女团昨天举行常年大会，受冠病疫情影响，大会以视讯方式举行。图为第二场讨论会，参与者包括人民行动党妇女团主席、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（左起）、也是奥运赛艇手的陈笃生医院护士傅雪铧、社会企业City Sprouts联合创办人徐智勤和社企TomoWorkSG联合创办人庄日慧。讨论会由曾经代表行动党竞逐阿裕尼集选区议席的陈惠意（右一）主持。（人民行动党提供） 字体大小: 小 中 大 这些承诺可以包括：支持对方在生活中做出的选择、帮忙减轻对方在家中的看护负担、鼓励对方尝试新事物、为对方能够得到平等机会而发声、尊重对方，以及在对方遇到挑战时和她站在同一阵线。人民行动党妇女团昨天（9月18日）发起倡议，邀请公众在明年3月8日妇女节之前，上网承诺为身边的女性同事、下属、友人或者亲属做一件事，协助对方追求想要的生活。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 行动党 妇女 杨莉明 李显龙总理 阿叔四处扔垃圾 有邻居上门“报复” 为小事怒打孩子 狂买百个洋娃娃 女模公开走过躁郁症经历