巴刹和熟食中心之间封锁网加固 难阻违例者

两层网加挡板，却挡不住违规者！宏茂桥一巴刹和熟食中心之间的封锁网多处被人破坏，市镇会到场替换、加固，仍有公众“钻洞”。

《新明日报》接获通报，位于宏茂桥10道第527座的静山巴刹与熟食中心四周用作防疫的封锁网遭破坏，也有一些地方被擅自“弄出”缺口通行。

据悉，这些缺口处原本都有绑上封锁网的白色挡板围起，但有人把挡板移开后，制造出“洞口”，弯下腰就可“钻”过，不必做合力追踪登记。

记者昨晚（9月18日）走访时发现，熟食中心和湿巴刹之间由红色封锁网分隔开，其中一个缺口就在两处之间。

有摊贩表示，从熟食中心到厕所，必须走到巴刹，绕道的话，路途较远，来回需5至10分钟。

饮料摊摊主萧先生（59岁）就说：“有一些摊贩趁人潮较少时，就会拉开挡板，方便上厕所或者倒垃圾。”

据悉，有人跨越时会不小心踩破封锁网，当局接获通知后，已到场修补甚至多加一层网。不过据记者观察，即使一些地方被双层封锁网加一个挡板围起，仍有公众推开挡板后，从网和板之间的小缝隙穿过。

市镇会呼吁公众配合防疫

市镇会修网、放告知，提醒公众配合。

宏茂桥市镇理事会回复《新明日报》询问时表示，封锁网限定到场的人在指定地点进出，有需要时方便疫情追踪。

发言人说，大部分小贩和食客都会遵守规矩，但有时确实会出现封锁网损坏的情况。

“遇到这种情况时，我们会更换封锁网，并加设告示提醒大家配合，不要乱动设施。”

市镇会呼吁大家遵守安全管理措施，以保障所有人安全。

完整报道，请翻阅2021年9月19日的《新明日报》。