马国陪月嫂因疫情留本地 一年半顾12宝宝

因疫情留在本地一年半，马国陪月嫂已为12名宝宝陪月。

当陪月嫂已16年的李凤仙（57岁）在去年3月17日接到一名本地临盆的妈妈通知，指预产期将近，需要她赶下去陪月。李凤仙随即赶来我国，原本以为陪月完就可返回马国，没想到18日马国实施行动管令制，她就一直留在本地，至今已有一年半。

所幸的是，在她曾经服务的妈妈相互介绍下，以及自己放在面簿上分享陪月记录，让她接到不少工作。过去一年半里，她已照顾了12名宝宝。

目前，她在照顾第13名宝宝，预约已排到了明年三月。因此，她暂时会继续待在本地，观察两边关卡的情况，有机会就回国。

李凤仙表示，自己是一名单亲妈妈，育有3个儿子和一个女儿。

“除了老大在新加坡，其他三人都在马国，一家人已有一年多没见到，平日只能通过视频通话解思念之情。”

她说，孩子认为马国疫情严重，留在本地更安全，自己也已经接种了两剂疫苗，不过还是希望疫情尽快结束，一家人可以早日团聚。令她欣慰的是，她遇到的都是很友好的新手父母。“陪月嫂需要熬夜很累，工作压力大，但遇到好的雇主会减了不少压力。”

另外，李凤仙也会与同样来自马国的其他陪月嫂相约，抽空见面聊天解闷，一解乡愁。

完整报道，请翻阅2021年9月19日的《新明日报》。