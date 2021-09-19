民防寻人表扬发现 救人英雄已车祸亡

民防部队昨日（9月18日）面簿贴文寻找一名“好心人”，他在裕廊湖花园用自动除颤器以及人工呼吸救下一名心脏骤停的男子，最终成功救了男子性命。贴文发出短短一个小时后，好心人的身份终于揭晓，他就是本周二在车祸中丧生的30岁消防员默罕默德沙里法，令人不胜唏嘘。

民防部队昨日在面簿贴文，表扬两名两名救生员唐杰（译音）和梁伟杰（译音），在今年（2021年）5月29日与另一名无名的好心人，在裕廊湖花园救了一名骑脚踏车时突然心脏骤停的男子。

当时裕廊湖花园泳池的两名救生员赶紧拿了自动除颤器，和一名无名的好心人一起抢救男子，并为他进行心肺复苏。

民防部队本月（9月）13日颁发社区援救者奖（Community Lifesaver Award）给唐杰和梁伟杰，感谢两人拯救了一条生命。

文中特别提到，希望另一名参与救援的好心人联系当局，当局希望也向他表达感谢。

贴文发布之后，有网民透露，原来这名好心人就是五天前（14日）在逸拉惹快速公路致命车祸中丧生的30岁民防部队消防员默罕默德沙里法（Mohamed Shariff）。

根据媒体的报道，沙里法骑着电单车不知何故猛撞货柜车，伤势过重，当场身亡。

透露这一信息的是沙里法的两名好朋友，他们说，沙里法曾与他们分享救人的经过。

据了解，当时沙里法不在值班，事发时刚好路过，立即采取行动参与抢救工作，救回男子一条性命。

民防证实 他就是好心人

民防部队证实，好心人就是消防员沙里法。

民防部队之后回复几名网友的留言，确认好心人就是生前在大士消防局工作的沙里法，并且感谢网友提供这则信息。

回复提到：“民防人员无论在不在岗位上，都致力于在危难时为公众提供援助，这一认知令人欣慰。”

贴文也对沙里法的意外离世表示遗憾：“希望他安息。”

多名网友在贴文中表扬三人救人的行为，其中不乏感谢神秘人出手相助的留言。

有网友看到沙里法朋友的留言，也表示哀悼。

完整报道，请翻阅2021年9月19日《联合晚报》