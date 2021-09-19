阿叔四处扔垃圾 有邻居上门“报复”

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来自 / 新明日报

文 /
​​​​​​​张汐莹

摄影 /
潘丰源

发布 / 2021年9月19日 2:49 PM

阿叔被拍到在组屋楼下的垃圾桶挖垃圾（左图）； 居民拍摄的视频显示，阿叔凌晨在组屋楼下乱扔垃圾。（右图，受访者提供）
阿叔被拍到在组屋楼下的垃圾桶挖垃圾（左图）； 居民拍摄的视频显示，阿叔凌晨在组屋楼下乱扔垃圾。（右图，受访者提供）

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阿叔天天从垃圾桶挖垃圾到处扔、丢水袋，附近居民饱受困扰，阿叔的妻子说，有邻居上门‘报复’，用强力胶锁门、泼水。

热心读者拨电《新明日报》24小时热线通报，指蔡厝港吉丰连路第816B座组屋，有一名阿叔天天到处乱扔垃圾及泼水，让居民备受困扰。

不愿透露姓名的居民表示，她发现阿叔每晚10时许，会到楼下多个垃圾桶挖垃圾，接着在凌晨时分骑脚踏车，将垃圾扔在组屋区和楼下公园。“他收集的垃圾包括水瓶、罐子、纸盒等，有时也乱扔榴梿壳、家具零件、玻璃瓶等。”

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