阿叔四处扔垃圾 有邻居上门“报复” 订户 来自 / 新明日报 文 / 张汐莹 摄影 / 潘丰源 发布 / 2021年9月19日 2:49 PM 阿叔被拍到在组屋楼下的垃圾桶挖垃圾（左图）； 居民拍摄的视频显示，阿叔凌晨在组屋楼下乱扔垃圾。（右图，受访者提供） 字体大小: 小 中 大 阿叔天天从垃圾桶挖垃圾到处扔、丢水袋，附近居民饱受困扰，阿叔的妻子说，有邻居上门‘报复’，用强力胶锁门、泼水。热心读者拨电《新明日报》24小时热线通报，指蔡厝港吉丰连路第816B座组屋，有一名阿叔天天到处乱扔垃圾及泼水，让居民备受困扰。不愿透露姓名的居民表示，她发现阿叔每晚10时许，会到楼下多个垃圾桶挖垃圾，接着在凌晨时分骑脚踏车，将垃圾扔在组屋区和楼下公园。“他收集的垃圾包括水瓶、罐子、纸盒等，有时也乱扔榴梿壳、家具零件、玻璃瓶等。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蔡厝港 乱扔垃圾 邻里纠纷 强力胶锁门 泼水 与团共聚 从心理上扶助释囚