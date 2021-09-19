为小事怒打孩子 狂买百个洋娃娃 女模公开走过躁郁症经历

33岁妇女两年前患上躁郁症，发作时会突然暴怒打孩子，为小事和丈夫大吵，一度住进心理卫生学院，靠药物控制病情。面对朋友的歧视，让她觉得自己像“怪物”，所幸接受治疗后，总算接受自己走了过来。

今年33岁的萧雯尹（33岁）来自柔佛峇株巴辖，多年前来本地从事美甲工作，2014年结婚后当起家庭主妇，如今育有两名分别是7岁和5岁的儿子。

两年前开始，她晚上一直睡不好，只能入眠两小时，医生一度怀疑她患上抑郁症，之后才确认她患上躁郁症，并要她马上到心理卫生学院就医。

据医生告诉她，躁郁症（Bipolar disorder）是双向情感障碍，情绪会两极化、“我当时很容易暴躁暴怒，无法控制自己，也会有冲动行为。”

她举例，孩子只是吃饭掉在桌上，她就会破口大骂和打孩子，甚至骂出难听的话。与丈夫相处时，也会被一些小事激怒。有次冲动起来，一次过花了500元在外头买了100多只洋娃娃回家。

“每次打完孩子后，我又会陷入自责的情绪，认为自己不是好妈妈，甚至会萌生轻生的念头，也曾试过割脉自残。”

萧雯尹坦言，当把病情告知身旁朋友，只换来大家的闲言闲语和歧视，让她觉得自己就像“怪物”，非常难受。

所幸入院接受治疗和在辅导员的帮助下，她用了半年时间才得以坦然面对病情，家人也了解如何在她发病时照顾她，目前虽然还在服用药物，但病情总算受到控制。

“除了按时吃药，也要信任辅导员，接受他们的帮助。因为他们，我的病情才有所好转，希望外人不要歧视患者，减少恶言，多些关怀。”

也因此她希望通过公开自己的经历，让患有类似病症的人能坚强生活。

完整报道，请翻阅2021年9月19日的《联合晚报》。