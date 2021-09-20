截至本月12日 98%监狱职员和82%囚犯完成疫苗接种

新加坡监狱署自今年1月开始为职员和囚犯接种冠病疫苗，截至本月12日，98%的监狱职员和82%的囚犯已完成接种两剂疫苗。

新加坡监狱署日前回复《联合早报》询问时首次透露监狱署职员及囚犯接种的情况，以及5月份暴发樟宜监狱感染群后，当局所采取的一系列措施。

今年5月13日，在樟宜监狱A5狱所监狱厨房的一名厨师确诊，导致13名在厨房内工作的囚犯染疫。所幸所有囚犯已康复，而这个感染群也于7月8日脱离感染群名单。

监狱署发言人说，当局会按照病毒在社区传播的情况，以及社区所采取的措施，定期调整监狱内的防疫措施。他说，接种疫苗的活动在今年1月开始，当局也将继续协助符合接种条件的职员和囚犯接种疫苗。

根据当局提供的数据，截至本月12日，98%的监狱职员已完成接种两剂疫苗。符合接种条件的囚犯中，96%表示愿意接种疫苗，当中有88%已接种至少一剂疫苗，而82%则已完成接种两剂疫苗。

发言人也说，接种数据会随着每日入狱及出狱的人数不断更新。

自去年疫情开始蔓延以来，监狱署已采取一系列措施，如囚犯入狱时必须先与其他囚犯分开，当局也根据社区发病情况，调整应对措施。

从6月7日起，监狱署也加强检测能力，强制所有进入监狱接触囚犯的职员、承包商和义工定期接受检测，以及早发现无症状病例。

发言人说，当局在5月13日接到厨师确诊的消息后，便立即关闭厨房及追踪接触者。从那天至7月8日之间，一共有114名在厨房工作的囚犯被隔离。该狱所内的约800名囚犯也被隔离及定期接受检测。

这期间定期接受检测的职员、囚犯、义工或承包商超过1万1000人。

监狱署过后也暂停一系列活动，包括面对面的家属探访，而远程探监也从视讯通话方式改以纯粹通话方式进行。

随着情况好转，监狱署自7月1日起，恢复远程探监，同月5日则逐步恢复承包商和义工举办的活动。至于面对面的家属探监，也从本月1日开始恢复。

发言人也说，监狱署会继续观察情况，在必要时调整应对措施。