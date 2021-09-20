本土病例连续两天破千 新增四感染群 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 杨浚鑫 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年9月20日 5:00 AM 亚逸拉惹熟食中心有数名摊贩和清洁工染疫，昨起关闭四天。昨天中午12时许，数名身穿个人防护装备的工作人员到场准备进行清洗和消毒工作。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 我国昨天新增1012起冠病确诊病例，连续两天过千。当中919起为社区病例，90起来自客工宿舍，三起从境外输入。目前有873名病患住院，其中118人需要输氧，21人在加护病房。我国昨天新增冠病病例第二天过千，并出现四个新感染群，包括大巴窑8巷巴刹与熟食中心。该感染群目前累计41人染病，其中24人是巴刹员工，其余是病患家属，巴刹与熟食中心的所有员工都将接受检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 大巴窑8巷巴刹与熟食中心 与团共聚 从心理上扶助释囚