本土病例连续两天破千 新增四感染群

我国昨天新增1012起冠病确诊病例，连续两天过千。当中919起为社区病例，90起来自客工宿舍，三起从境外输入。目前有873名病患住院，其中118人需要输氧，21人在加护病房。

我国昨天新增冠病病例第二天过千，并出现四个新感染群，包括大巴窑8巷巴刹与熟食中心。该感染群目前累计41人染病，其中24人是巴刹员工，其余是病患家属，巴刹与熟食中心的所有员工都将接受检测。