抗原快速自检仪需求激增 部分药房库存紧张

本地冠病病例数日来持续攀高，公众更注重个人防疫，药房售卖的抗原快速自助检测仪需求量激增，一些分店库存紧张。

疫情当前，政府鼓励公众进行自我检测，监督个人健康状况以阻断冠病传播。公众纷纷加强个人防疫，除了戴好口罩和保持安全距离，也积极进行自我检测。

记者昨日走访义顺纳福城的两家药房，发现屈臣氏（Watsons）的自检仪已全部售罄，佳宁药房（Guardian）还有存货，不过一些牌子的自检仪已卖完。

一名不愿透露姓名的前线工作人员到药房添购自检仪，他受访时表示，虽然自己已减少社交活动，但工作上还是存在感染病毒的风险。“我想多买几盒自助检测仪，在有需要时自己做检测，保护家人也尽社会责任。”

范茹碧（44岁，采购人员）说：“我和家人如果有接触感染群，会先使用政府分发的自检仪做检测，不够再到药房买。”

屈臣氏和职总平价旗下的仁益药房（Unity）昨日答复《联合早报》询问时指出，抗原快速自助检测仪的需求量这几周激增，药房正与供应商合作补货，满足社区需求。

屈臣氏说：“最近这几个星期，消费者和企业对自检仪的需求激增近五倍，但存货有限，导致一些分店库存紧张。”

职总平价发言人则表示，仁益药房售卖的快速抗原检测仪过去一个星期的需求量增加超过一倍。

病例虽破千 公众不担心 餐厅做好防疫

近日社区冠病病例上升，可是义顺纳福城周末人潮不减，许多公众照旧到商场逛街及用餐。受访公众表示，本土病例虽然破千，但与其他国家相比，相对稳定，政府也密切关注情况调整措施。

已完成疫苗接种的林水根（70岁，保安）经常到访纳福城。他说：“政府已经预料病例会破千，并有相应的防疫措施，多数人民也都已经接种疫苗，我不会感到太担心。”

莆田菜馆后备副店长吴嘉威（24岁）受访时透露：“大多数的顾客还是选择堂食，虽然早上有两组食客因担心疫情而取消预约，但生意大致上不受影响，店内也都有做好防疫措施。”