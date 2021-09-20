连续第二年疫情中举办 “我的社区节”导览报名人次增一倍 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年9月20日 5:00 AM 日出前走访哥本峇鲁赏鸟俱乐部，是今年“我的社区节”的新项目，也是其中最受欢迎的导览活动。图为义务导览员蔡杶澔（左三）向参观团讲解如何观赏鸟的特色。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 疫情期间难出国旅游，更多人转向探索岛国人文风景和邻里风光。以社区导览为特色的“我的社区节”活动连续第二年在疫情中举办，今年的反应比去年更热烈，实体导览活动报名人次是去年的两倍。“我的社区节”（My Community Festival）是由非营利民间组织“我的社区”（My Community）主办，并得到新加坡旅游局支持。今年活动本月10日启动，将举行至10月3日，共推出60个实体和线上导览及学习坊项目，有300场活动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 我的社区节 导览团 与团共聚 从心理上扶助释囚