连续第二年疫情中举办 “我的社区节”导览报名人次增一倍

疫情期间难出国旅游，更多人转向探索岛国人文风景和邻里风光。以社区导览为特色的“我的社区节”活动连续第二年在疫情中举办，今年的反应比去年更热烈，实体导览活动报名人次是去年的两倍。

“我的社区节”（My Community Festival）是由非营利民间组织“我的社区”（My Community）主办，并得到新加坡旅游局支持。今年活动本月10日启动，将举行至10月3日，共推出60个实体和线上导览及学习坊项目，有300场活动。