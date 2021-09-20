获职总转型小组协助 公司设烘焙学院加强培训人才能力

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

摄影 /
​​​​​​​严宣融

发布 / 2021年9月20日 5:00 AM

金钟教育集团在新达城第五大厦设立一个6000平方米的金钟烘焙学院，至今年11月的课程都已满额。（严宣融摄）
金钟教育集团在新达城第五大厦设立一个6000平方米的金钟烘焙学院，至今年11月的课程都已满额。（严宣融摄）

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本地一家培训与教育服务公司透过与全国职工总会合作进行转型，在少过一年内取得一些成绩，包括扩展业务以及扩大专业人士、经理与执行员的顾客群。

金钟教育集团（BELLS Academic Group，原名AGB Education），透过职总属下“职总培训与转型”（NTUC Training and Transformation）小组的帮助，组成企业培训委员会，并于今年2月进行了五个制定商业与科技运作蓝图（Operation and Technology Roadmap，简称OTR）的工作坊，从而探讨与决定如何能让公司成功转型和取得良好增长。

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