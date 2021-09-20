获职总转型小组协助 公司设烘焙学院加强培训人才能力 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年9月20日 5:00 AM 金钟教育集团在新达城第五大厦设立一个6000平方米的金钟烘焙学院，至今年11月的课程都已满额。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 本地一家培训与教育服务公司透过与全国职工总会合作进行转型，在少过一年内取得一些成绩，包括扩展业务以及扩大专业人士、经理与执行员的顾客群。金钟教育集团（BELLS Academic Group，原名AGB Education），透过职总属下“职总培训与转型”（NTUC Training and Transformation）小组的帮助，组成企业培训委员会，并于今年2月进行了五个制定商业与科技运作蓝图（Operation and Technology Roadmap，简称OTR）的工作坊，从而探讨与决定如何能让公司成功转型和取得良好增长。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 全国职工总会 徐芳达 企业转型 就业机会 NTUC 与团共聚 从心理上扶助释囚