获职总转型小组协助 公司设烘焙学院加强培训人才能力

本地一家培训与教育服务公司透过与全国职工总会合作进行转型，在少过一年内取得一些成绩，包括扩展业务以及扩大专业人士、经理与执行员的顾客群。

金钟教育集团（BELLS Academic Group，原名AGB Education），透过职总属下“职总培训与转型”（NTUC Training and Transformation）小组的帮助，组成企业培训委员会，并于今年2月进行了五个制定商业与科技运作蓝图（Operation and Technology Roadmap，简称OTR）的工作坊，从而探讨与决定如何能让公司成功转型和取得良好增长。